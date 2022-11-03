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Orhan Uğuroğlu Londra’dan bildiriyor: Kılıçdaroğlu sahibi Katarlı olan Ferrari’nin yanından geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bilim ve teknoloji çevrelerine yönelik ziyaret kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. CHP liderini adım adım takip eden gazeteci Orhan Uğuroğlu, gelişmeleri Londra'dan bildirdi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 19:31
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Kılıçdaroğlu sahibi Katarlı olan Ferrari’nin yanından geçti. Orhan Uğuroğlu Londra’dan bildiriyor

Orhan Uğuroğlu Londra’dan bildiriyor: Kılıçdaroğlu sahibi Katarlı olan Ferrari’nin yanından geçti
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Kılıçdaroğlu'na Londra seyahatinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, CHP Denizli gençlik kolları üyesi Gamze Kaya eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu Londra’da adım adım takip eden gazeteci Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidara yakın medyaya göndermede bulunarak şu ifadelere yer verdi:

Bay Kemal Londra’da Adım adım takipteyim Ey AKP’liler meydanı boş bulup hamburger çamuru atmayın Bakın Ferrari’nin yanında “CHP lideri Ferrari satın aldı” diye de uydurmayın çünkü sahibi Katarlı Baltayı taşa vurursunuz karışmam vallahi “

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