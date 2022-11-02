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Orhan Uğuroğlu İngiltere'den bildiriyor... İşte Kılıçdaroğlu'nun Londra'daki toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bilim ve teknoloji çevrelerine yönelik ziyaret kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. CHP Liderinin dünya devi yatırım danışmanları ile konuştuğunu Londra'dan bildiren gazeteci Orhan Uğuroğlu, gelişmeleri Londra'dan bildirdi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 17:30
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Gazeteci Orhan Uğuroğlu İngiltere'den bildiriyor... İşte Londra'ya giden Kılıçdaroğlu'nun ikinci toplantısı

Orhan Uğuroğlu İngiltere'den bildiriyor... İşte Kılıçdaroğlu'nun Londra'daki toplantısı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Kılıçdaroğlu'na Londra seyahatinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, CHP Denizli gençlik kolları üyesi Gamze Kaya eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra'da yeni nesil teknoloji yatırımı yapan Entrepreneur First ve The Creator Fund şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Londra’da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye’nin geleceğini dünya devi yatırım danışmanları ile konuştuğunu Londra'dan bildiren gazeteci Orhan Uğuroğlu, "Kılıçdaroğlu Türkiye’ye fon ve yatırım temin etme peşinde. Erdoğan ise Bay Kemal diye aklını fikrini CHP liderine takmış durumda." dedi.

Uğuroğlu, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Londra programını da açıkladı.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN 02 KASIM 2022 LONDRA PROGRAMI

Kılıçdaroğlu'nun basın mensuplarına kapalı olarak planlanan görüşmeleri şöyle:

  • - Entrepreneur First ile Toplantı(Saat: 12.00 / TSİ: 15.00)
  • - The Creator Fund ile Toplantı(Saat: 13.30 / TSİ: 16.30)
  • - Creative UK ile Toplantısı(Saat: 15.00 / TSİ: 18.00)
  • - The Alan Turing Institute ile Toplantı(Saat: 16.30 / TSİ: 19.30)

İşte Kılıçdaroğlu'nun Londra'daki görüşmelerinden kareler:

 

 

 

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