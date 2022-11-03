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Kılıçdaroğlu Londra'dan gençlere seslendi: O parayı size Bay Kemal bulacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Hiçbirinizin yeri sokaklar değildir, hepinizin yeri girişim evleridir; o parayı da size Bay Kemal bulacak" dedi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 19:08
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Kılıçdaroğlu Londra'dan gençlere seslendi

Kılıçdaroğlu Londra'dan gençlere seslendi: O parayı size Bay Kemal bulacak
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CHP lideri yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, size Londra’dan sesleniyorum. Bir selam vereyim dedim. Az önce önemli bir toplantıyı bitirdik, şimdi birazdan dışarı çıkacağım. Biliyorsunuz; 3 sanayi devrimini kaçırdık, 4’üncüsünü kaçırma lüksümüz yok. Bu 4. Sanayi devriminin makinesi insan yakıtıysa bilgi yani her şey sizsiniz. Sizin yaratıcı enerjiniz ve çarpıcı düşünceleriniz. Biliyorum, kolay değil ama imkansız da değil. Vallahi de biz bunu birlikte yapabiliriz. Öncelikle 4. Sanayi devrimine yetişmemiz için bağlı kalmalı ve hızlı olmalıyız. Saniyede 1 gigabyte internet hızına çıkarmamız lazım ülkemizi. Saniyede film indirebilirsiniz, dizi. Boş verin siz siyasetin kısır tartışmalarını, onları biz siyasiler yapmaya devam edeceğiz. Ama aynı zamanda evreni değiştirmek için de elimden geleni yapacağım, öğreneceksiniz; yapacağız beraber yapacağız. Ayrıca ürettiklerinizi satacaksınız, ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz, kalkındıracaksınız. Kendi emeğinizle yapacaksınız bütün bunları. Emeğiniz para edecek çünkü hiçbiriniz yeri sokaklar değildir. Hepiniz yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal kesinlikle bulacak, size getirecek. Müsterih olun."

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ALİ
3.11.2022 19:15
Gençler hazır olun yeni bir sanayi devrimi geliyor iş istihdam bol kazanç Kemal beyin temasları illeride sonuç verecek,umudunuzu kaybetmeyin...  
 
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