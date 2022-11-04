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Kılıçdaroğlu Londra’da ne yaptığını açıkladı: Çok ama çok güçlü geliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından "Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum." notuyla bir video paylaştı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 18:58
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Kılıçdaroğlu Londra’da ne yaptığını açıkladı

Kılıçdaroğlu Londra’da ne yaptığını açıkladı: Çok ama çok güçlü geliyoruz
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Londra'dan seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu , "Birazdan dünyada 342 milyar dolardan fazla yatırımı olan bir fonla görüşeceğim. Gençler sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok. Hepsi yatırımcı. Hele hele uyuşturucu baronları hiç yok. Yatırımlar size yapılacak" dedi.

Kılıçdaroğlu videosunda şu ifadeleri kullandı: 

Bu sabah Londra’da halihazırda dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Dijital sağlık teknolojisi, veri analizi, yapay zeka, makine öğrenimi ve finansal teknolojiler gibi önemli sektörlere büyük yatırımlar yapıyor ve bu alandaki girişimcileri destekliyorlar. Hep söyledim söylemeye de devam edeceğim; temiz, teknolojik, iklim dostu parayı ve büyük yatırımlarla Türkiye’ye getireceğiz. Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz. Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes aldıracağız hiç kimse merak etmesin. Çok ama gerçekten de çok güçlü geliyoruz.

Bu arada birazdan da dünyada 342 milyar dolardan fazla yatırımı olan bir fonla görüşeceğim. Gençler sözüm var size temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Evet, size getireceğim. Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok hepsi yatırımcı. Hele hele uyuşturucu baronları hiç yok. Yatırımlar size yapılacak. Size, sizin için…

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