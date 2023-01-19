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Kılıçdaroğlu: İnsanlara boş umutlar palavra satıyorlar oysa ülkede ilaç yok ilaç!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki ilaç krizi ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu “4 ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç” dedi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 17:00
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilaç krizi tepkisi

Kılıçdaroğlu: İnsanlara boş umutlar palavra satıyorlar oysa ülkede ilaç yok ilaç!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaşanan ilaç tedarik sıkıntısına sert tepki gösterdi.

"ÜLKEDE İLAÇ YOK İLAÇ"

Kılıçdaroğlu, "Sürekli insanlara boş umutlar, palavra satıyorlar; oysa ülkede ilaç yok ilaç. Her şeyi çürüttüler" dedi.

CHP lideri mesajının devamında, "4 ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç. Devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama toparlayacağız merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Sivrikülah
19.01.2023 17:20
"Rahatsız" haklı, hem gerçek kuru ver, hem de borcunu zamanında öde ki, otur pazarlık yap daha ucuza alabil. "Basiretli tüccar" gibi  
 
Alper
19.01.2023 17:14
Millet gıda eksikliğinden ve kötü gıdalardan mesala çok ilaç atılmış elma gibi her türlü hastalığa yakalanıyor.Buna ilaç mı yeter,mahallemizdeki eczanede kuyruk oluyor.  
 
rahatsız
19.01.2023 17:13
hiç kimse değerinin yarısı kadar bir fiyata malda ilaçta satmaz gerçek kur fiyatı verin ilaçlar gelir.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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