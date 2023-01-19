Kılıçdaroğlu: İnsanlara boş umutlar palavra satıyorlar oysa ülkede ilaç yok ilaç!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaşanan ilaç tedarik sıkıntısına sert tepki gösterdi.

"ÜLKEDE İLAÇ YOK İLAÇ"

Kılıçdaroğlu, "Sürekli insanlara boş umutlar, palavra satıyorlar; oysa ülkede ilaç yok ilaç. Her şeyi çürüttüler" dedi.

CHP lideri mesajının devamında, "4 ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç. Devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama toparlayacağız merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: