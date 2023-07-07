CHP'de danışman krizi. Sezgin Tanrıkulu'nu eleştirdiği paylaşımı ortaya çıkmıştı

Sezgin Tanrıkulu'nu eleştirdiği paylaşımı ortaya çıkan eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş’un Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak atandığı yönündeki iddiaya CHP’den açıklama geldi.

CHP'de danışman krizi. Sezgin Tanrıkulu'nu eleştirdiği paylaşımı ortaya çıkmıştı

CHP, eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş’un, Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak atandığı yönündeki bilgiyi yalanladığı bildirildi.

Ulukuş, bu açıklamanın ardından “Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var!” diyerek tepkisini gösterdi.

Eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş’un Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından danışman olarak atandığına dair haberler, CHP tarafından yalanlandı.

“TARTIŞMALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

CHP tarafından bazın mensuplarına geçilen bilgi notunda, “Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘danışman atamaları’ yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup, ilgili tarihten sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır” sözleri kullanıldı.

“CHP’YE YAKIŞMIYOR”

Ulukuş, bu notun ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Ulukuş şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Genel Başkan’a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere “Ben hâlâ danışman mıyım?” diye sordum. Her seferinde “burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et.” cevabını aldım. Kaldı ki ilk açıklamayı yaptığım gün yine konuştuk. Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! “Gerçeği yansıtmıyor” şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP’ye yakışmıyor.”

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