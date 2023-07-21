CHP'deki değişim toplantısına sızan gizli katılımcı tehdit etti

CHP'deki 'zoom toplantısı'nın yankıları devam ediyor. Toplantıya sızan bir katılımcı sosyal medyadan tehdit paylaşımı yaptı.

CHP'deki değişim toplantısına sızan gizli katılımcı tehdit etti

OdaTV'nin haberine göre; Ekrem İmamoğlu'nun değişim için olduğu öne sürülen zoom toplantısı konusundaki yankılar CHP'de sürüyor.

Değişim istediğini her fırsatta dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı CHP'li bazı kurmaylar ile çevrimiçi yaptığı toplantı sosyal medya üzerinden sızdırıldı. İmamoğlu bu sızıntıya ilişkin "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur" açıklamasını yaptı.

Toplantıyı sosyal medyaya sızdıran kişi olduğu tahmin edilen ve görüşmede 'katılımcı' olarak görünen kişi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Ekrem ve ihanet çetesi sizi uyarıyoruz: Partide kavga varmış görüntüsü vermemek için biraz duralım dedik ama anlaşılan ihanet çetesi durmayacak. Madem öyle kartları biraz daha açık oynayalım.

1) O toplantıda bir değil tam üç KATILIMCI vardı. İlk kayıt kibar bir uyarıydı.

2) Kaydın tamamını genel başkan dahil izlemesi gereken herkes izledi. Kaydın kalanında konuşulanları çoktan paylaşırdık ama size değil partinin kurumsal kimliğine zarar gelir diye duruyoruz.

3) Sadece bu değil bundan öncekiler de hatta DÜN AKŞAMKİ ACİL TOPLANTI da kayıt altında.

Demokratik bir yarış olsun, gizli kapaklı işler çevirip beşli çetelerin senaryosuna figüran olmayın diye sizi uyardık, bir kez daha uyarıyoruz. CHP'yi size yedirmeyeceğiz. Kimlerle is çevirdiğinizi çok iyi biliyoruz. Gittiğiniz yol yol değil! Aklınızı başınıza alın!"

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