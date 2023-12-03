CHP'den iddialı seçim açıklaması. 'Erdoğan'ı çok daha fazla üzeceğiz'

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, “Biz 31 Mart akşamı Erdoğan’ı çok daha fazla üzeceğiz çünkü o 11 büyükşehri biz yeniden alacağız.” dedi.

KAYNAK: ANKA
CHP'den iddialı seçim açıklaması. 'Erdoğan'ı çok daha fazla üzeceğiz'

CHP’nin Antalya’daki TBMM Grubu 28’inci Dönem 1’inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, bugün sona eriyor. CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Bucu Köksal, Antalya kampını ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi.

CHP’nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için yeni bir eylemlilik süreci başlatacağını belirten Köksal, şunları söyledi:

“Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımaması, uygulamaması ve bu kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan yargıda darbe olarak nitelendirdiğimiz büyük bir yargı krizi var. Buna ilişkin CHP olarak 21 gün, 500 saat adalet nöbeti tuttuk, TBMM Genel Kurulu’ndan ayrılmadık.

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“ÖNÜMÜZDEKİ YOL HARİTASIN ÇİZMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Şimdi de önümdeki süreçte bu adalet nöbetini, yargıya yapılan darbeye karşı CHP’nin göstermiş olduğu tepkiyi daha çok kitleselleştirerek, toplumun her kesimine yayarak etkili bir eylem planını ortaya koymak adına milletvekillerimiz görüşlerini ifade ediyorlar.

Önümüzde bir bütçe var, 11 Aralık’ta Meclis Genel Kurulu’na gelecek. 11-24 Aralık bir bütçe maratonumuz var. Bir taraftan milletvekillerimizin bütçe görevlendirmeleri ve akabinde de yerel seçimlere ilişkin aday belirleme yöntemleriyle ilgili illere görevlendirilecek milletvekilli arkadaşlarımız var. Önümüzdeki yol haritasını birlikte sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in başkanlığında çizmeye çalışıyoruz.

“31 MART AKŞAMI ERDOĞAN’I ÇOK DAHA FAZLA ÜZECEĞİZ”

Dün, Erdoğan’ın bir açıklaması olmuş ‘İstanbul yeniden’ diye ve büyükşehirleri de alacağını ifade ediyor. Biz 31 Mart akşamı Erdoğan’ı çok daha fazla üzeceğiz çünkü o 11 büyükşehri biz yeniden alacağız. Kendisini Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce muhalefete ‘Adayınız kim’ diye soruyordu. Şimdi görüyorum ki İstanbul’da, Ankara’da, Mersin’de, Adana’da bırakın aday çıkarmayı CHP’den nasıl daha az fark yemeyip de rezil olmayız diye aday belirlemeye çalışıyor. Çünkü o şehirleri alamayacağını o da çok iyi biliyor. O akşam Erdoğan’ı çok daha fazla üzeceğiz.”

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