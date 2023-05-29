CHP'den ikinci başkaldırı Akif Hamzaçebi'den geldi. Bir zamanlar Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerindendi

CHP’de daha önce milletvekilliği, grup başkanvekilliği, genel sekreterlik görevlerini yürüten ve son seçimlerde liste dışı bırakılan Mehmet Akif Hamzaçebi seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkışmasın.” diyen Hamzaçebi, seçimin kampanya da dahil olmak üzere seçim stratejisinin yanlışlığı nedeniyle kaybedildiğini, Erdoğan ve Cumhur İttifakına adeta hediye edildiğini ifade etti.

Hamzaçebi, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunarak “Yerel seçimler yaklaşıyor bu konuları konuşmayı erteleyelim demek Partiye ve ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür” dedi.

Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından yaptığı 4 maddelik değerlendirme şöyle:

“1- Seçim sonuçları ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Oyunu kullanan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi için çok çaba göstermişse de başarılı olamamıştır. Partimiz milletvekili genel seçiminde de başarısız olmuştur.

2- Buna göre milletvekili sayımız 2018’e kıyasla ciddi şekilde düşmüş, Partimizin oy oranı da Sayın Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan olarak girdiği ilk seçim olan 2011 seçimlerindeki seviyesinin altına inmiştir. Kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkışmasın. Ortada Genel Başkanımız ve Partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır.

3- Erdoğan yönetimindeki Türkiye’de yoksulluk ve yolsuzlukta artış, milli gelirde düşüş, mütemadiyen panik halinde bir ekonomik ortam ve kapıda bekleyen ekonomik kriz, otoriter rejim uygulamaları ve daha bir çok olumsuzluğa rağmen seçimleri kazanan Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı olmuştur. Biz anlattık halk anlamadı, anlayışı demokrasiye en büyük saygısızlıktır. Bilelim ki bu seçim, kampanya da dahil olmak üzere seçim stratejisinin yanlışlığı nedeniyle kaybedilmiş, Erdoğan ve Cumhur İttifakına adeta hediye edilmiştir. Böylece Erdoğan’a çeyrek yüzyılı aşacak bir iktidarın yolu açılmıştır. Bu durum bir açıklamayla geçiştirilemez. Ciddi bir değerlendirme zorunludur.

4- Seçim sonrasında yapılan ilk açıklamalar sonuçların doğru değerlendirilmediğini, milletin verdiği mesajın algılanmadığını göstermektedir. Seçim sonuçları doğru değerlendirilmediği ve bunun gereği yapılmadığı takdirde gelecek bugünden daha kötü olacaktır. Yerel seçimler yaklaşıyor bu konuları konuşmayı erteleyelim demek Partiye ve ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Seçime ve yapılması gerekenlere ilişkin ayrıntılı görüş ve değerlendirmelerimi daha sonra kamuoyuyla paylaşacağım. Saygılarımla.”

İLK BAŞKALDIRI TANJU ÖZCAN'DAN GELMİŞTİ

Seçim sonuçlarının ardından CHP içerisindeki ilk başkaldırı ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan gelmişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun seçim sonrasında yaptığı konuşmada geçen “Hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim etmedim. Ben bir kardeşiniz, dostunuz, amcanız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak hakkınız için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim” sözlerine ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

Özcan’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Ben mi yanlış anladım? Sn Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin,kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenlerde bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter..Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin,13 yıldır umut verdiniz…bizi bu adama mahkum ettiniz.Lütfen şu koltuk sevdalısı,gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın,onurunuzla,gururunuzla İSTİFA ediniz!! Kazananlara bırakın.”