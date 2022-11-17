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  • Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal AKP’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 22:11
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CHP’den istifa eden Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
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CHP eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal 31 Ekim'de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

ASLI BAYKAL AKP'YE Mİ KATILIYOR

Baykal, AKP'ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Onedio Haber Müdürü Abdullah Demir'e konuşan Baykal, "Benim şu an yaptığım teorik bir çalışma. Hiçbir yere katıldığım yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Aslı Baykal'ın son dönemdeki “milli” ve “gayrı-milli” paylaşımları sonrası ise bugün sosyal medyada AK Parti'ye katılacağı yönünde bazı iddialar çıktı.

İktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi Yazarı İbrahim Karagül haberler sonrası yaptığı bir paylaşımda 'Aslı Baykal milli bir duruş sergiledi. Takdir edilmeli. Çünkü; CHP milli eksenden çıktı' ifadelerini kullanmıştı.

Baykal ise Onedio'ya yaptığı açıklamada AK Parti'ye katılacağı yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.

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Eren
17.11.2022 22:41
Gitmesi chp icin buyuk kazanc olur.Zira baykal aday gosterildigi icin gecen secimde oyumu alamadi.Akp li secmenin kendisini daha iyi anlayacagini dusunuyorum  
 
A.Aydın
17.11.2022 22:18
Aslihun Neslihun diye güzel bir Atasözümüz vardır, Mealen <Herkes aslına çeker> babasına çekmiş..  
 
Sedat
17.11.2022 22:13
Kim daha çok verirse oraya giderim demek istemiş.  
 
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