Deniz Baykal'dan CHP’den istifa edeceği iddialarına yanıt. Altılı masaya çağrı yaptı!

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaşmıştı.

TV100'de yayımlanan "Taksim Meydanı" programında konuk olan gazeteci Şaban Sevinç de, Deniz Baykal'a yakın bir isimle görüştüğünü ve Baykal'ın da CHP'den istifa edebileceğini söylemişti.

DENİZ BAYKAL'DAN İDDİALARA YANIT

Bunun üzerine CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Deniz Baykal ile bugün telefonda görüştüğünü açıkladı.

Baykal'ın istifa iddialarını yalanladığını belirten CHP'li Gök görüşmesini şu şekilde aktardı:

TÜM İDDİALARI REDDEDİYORUM

“5-10 dakika önce Deniz Baykal ile bir görüşme yaptım, telefonla görüştük. Sayın Baykal bana ‘Kızım aslı benim adıma söylemiş değildir. Benim haberim olmadı. Sosyal medyaya düştükten sonra öğrendim. Böyle bir şey benim aklımın ucundan geçmez. Tüm iddiaları reddediyorum.

ALTILIYI MASAYA ÇAĞRI

Altılı masa hızla gereğini yapmalıdır. Biz de CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim, bu işi bitirelim. CHP çatısı altında genişleyerek mücadele edelim" (ANKA)