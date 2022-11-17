Deniz Baykal'ın kızı Teğmen Çelebi’nin yolunda. AKP'ye göz kırptı

Aslı Baykal, CHP’den istifa ettiğini iki hafta önce Twitter’dan duyurmuştu.

Baykal’dan “milli” ve “gayrı-milli” paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

İstiklal Caddesi’ndeki saldırıdan sonra da eleştiri oklarını muhalefete çeviren Aslı Baykal son paylaşımlarıyla iktidara göz kırptı.

Baykal, “Terör saldırıları iktidara yarıyor, gibi bir söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?” ifadeleriyle iktidara destek verdi.

Kendisinin “milli safta” yer aldığını vurgulayan Aslı Baykal Twitter’dan, “Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor” ifadelerini paylaştı.

Devamında da Baykal, “Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye’yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum” dedi.

Baykal’ın iktidara dönük bu paylaşımları akıllara AKP’ye geçen Teğmen Mehmet Ali Çelebi’yi hatırlattı.