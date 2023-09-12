“AKP ile ittifak olur mu” sorusuna İYİ Parti’den net yanıt: CHP ve AKP arasında görürsünüz ama...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, Halk TV’de konuk olduğu canlı yayında, "İYİ Parti-AKP ittifakı olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

Akalın, "Hayır, sıfır. Sıfırın altında sıfır. Hiçbir yerde söz konusu değil” diye konuştu.

‘Bir gün Türkiye tarihinde CHP ve AKP arasında ittifak görülebileceğini’ belirten Akalın, “Ama İYİ Parti ve AKP arasında ittifak göremezsiniz” ifadelerini kullandı.

AKP'nin İYİ Parti'yi yanına çekmek istemediğini, aksine taraflaştırmak istediğini belirten Akalın, şöyle konuştu:

“CEM UZAN BU İKTİDAR TARAFINDAN TASFİYE EDİLDİ”

"Erdoğan'ın ana sorunu öngörülemezliği bitirip, işin matematik kısmının doğru yönetilmesini istemesidir. Karşımızda muhatap olduğumuz siyasi iktidarın en büyük gücü muhalefetini tanzim etme, basiretini bitirmeye yönelik. 2002'de iktidara geldiklerinde 7,1 oy alan Cem Uzan, 2003'te 14,3'te bu iktidar tarafından tasfiye edildi.

“BİR GECE GÖRÜNMEZ BİR EL O BİRLEŞMEYİ BİTİRDİ”

Bunu kendisine karşı en önemli politik alternatif olacağı varsayımı ile yaptılar. 2007 genel seçimlerinde ANAP-DYP birleşmesi konuşuluyordu. Bu birleşmenin yüzde 15'lere oy alacağı söylentileri vardı. O dönem eski ATO Başkanı Sinan Aygün’ün ‘Bir gece görünmez bir el o birleşmeyi bitirdi’ diye sözleri vardır.

“SOYLU, POLİTİK MENSUBİYET İLE İÇERİ ÇEKİLDİ”

2009 seçimlerinde Saadet Partisi çok önemli bir oy aldı. Numan Kurtulmuş, ‘Harun olmaya geldiler, Karun oldular’ sözlerini söyledi. İlk defa kendi siyasal geleneklerinden gelen bir isim böyle bir söz söyledi. Ancak Numan Kurtulmuş’u kendi içlerine politik olarak aldılar. Süleyman Soylu Demokrat Parti'de yüzde 3-4 bulmuştu, ancak politik mensubiyet ile içeri çekildi.

“ERDOĞAN'A KARŞI DURABİLMİŞ İLK VE TEK İSİMDİR MERAL AKŞENER”

Türk siyasi tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ilk defa karşı durabilmiş, politik teklifleri reddetmiş ilk ve tek isimdir Meral Akşener. Ne zaman yaptı bunu 2015 Haziran ayında seçim yapıldı ve azınlık hükümeti kurma ihtiyacı doğdu. O süreçte genel başkanımıza hem bakanlık hem de başbakan yardımcılığı teklif edildi. Bir gün Türkiye tarihinde CHP ve AKP arasında ittifak görürsünüz ama İYİ Parti ve AKP arasında ittifak göremezsiniz!"