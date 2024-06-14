Selma Ateş’ten bomba açıklamalar: Gözaltına alınanlar beni takip edenler değil

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Selma Ateş’ten bomba açıklamalar: Gözaltına alınanlar beni takip edenler değil

Merhum Ülkü Ocakları eski Gene Başkanı Sinan Ateş’in kardeşi Selma Ateş, kendisini izleyen kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Bursa’da, avukatıyla birlikteyken iki araç tarafından takip edildiğini fark eden Ateş, durumu Teleferik Polis Karakolu’na bildirdi.

"BURSA ÜLKÜ OCAKLARI ÜYESİ"

Daha sonra, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek, kendisini takip eden kişileri teşhis etmeye çalıştı. İki ayrı ekip tarafından izlendiği ve bu kişilerin yedi Bursa Ülkü Ocakları üyesinden oluştuğu belirlendi.

"YÜZLERİ TANIDIK GELDİ"

Selma Ateş, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: “Başaran Mahallesi’nden çıktığımda beyaz bir araç tarafından takip edildiğimi fark ettim. Hünkar Köşkü’nde kahvaltı yaparken, üç kişinin sürekli bize baktığını gördük. Rahatsız olunca oradan ayrıldık ve onların da peşimizden geldiğini fark ettik. Şüphelileri tanımadığımızı, ancak yüzlerinin tanıdık geldiğini belirttik.”

"GÖZALTINA ALINANLAR BENİ TAKİP EDENLER DEĞİL"

Gözaltına alınan altı şüpheliden hiçbirinin kendisini takip eden kişiler olmadığını düşünen Ateş, emniyet güçlerinin konuyu hassasiyetle takip ettiğini ve teşekkürlerini iletti.

Bursa Valiliği ise yaptığı açıklamada, Selma Ateş’in takip edilmediğini, söz konusu kişilerin belediye çalışanı olduğunu ve yemek yeme amacıyla orada bulunduklarını belirtti. Ayrıca, bir kişinin Hünkar Köşkü Müzesi’nde rehber olarak görev yaptığı ve Ülkü Ocakları ile bağlantılarının olmadığı tespit edildi.

Bu olay, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dikkatle incelenmekte ve takip edilmektedir.

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