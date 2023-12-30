Erdoğan'dan Süper Kupa krizi açıklaması

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan ancak Suudi yönetiminin Atatürk ve Türk bayrağına getirdiği yasağın çıkardığı kriz sonucu iptal edilen Süper Kupa finali hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan sessizliğini bozdu.

Yaşananlardan üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Atatürk tişörtü ve Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı pankartla sahaya çıkma isteğinin Suudi yetkililerce kabul edilmemesine herhangi bir eleştiride bulunmadı.

Erdoğan, yaşanan kriz ile ilgili muhalefeti eleştirdi ve "Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur." şeklinde konuştu.

Sözlerinin devamında "Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz." diyen Erdoğan, "Hele hele müessif bir olay üzerinden milletin inancına dil uzatılmasını hiçbir şekilde mazur göremeyiz." dedi.

"BİZİM NAZARIMIZDA HİÇBİR KIYMETİ YOKTUR"

Erdoğan ayrıca, "Daha düne kadar, affınıza sığınarak söylüyorum, 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz.' diyenlerle el ele, kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" dediği açıklamasının devamında,

"Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü vurgulamak istiyorum. Türk sporunun başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Sporun günlük siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır. Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL BU ÜLKENİN BANİSİDİR"

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin banisi olduğunu belirttiği konuşmasının devamında, "Türkiye'nin onurunu, haysiyetini nasıl savunduğumuzu tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin ve milletimizin itibarını nasıl koruduğumuzu tüm insanlık gayet iyi biliyor. CHP ve şurekası ders vermeyi bıraksınlar. Dünkü olayın şov ve provakasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Milletin inancına, değerlerine dil uzatılmasına hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiseden dolayı, futbolseverlere ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.