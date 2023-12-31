İYİ Parti Genel Merkezine Atatürk Fenerbahçe ve Galatasaray bayrakları asıldı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan süper kupa finali öncesinde Suud yönetiminin Atatürk hazımsızlığı kriz çıkarmış, maç öncesi ısınmaya Atatürk forması ile çıkılmasına ve maça Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” sözü ile çıkılması yasaklanmıştı.

İki takım yönetimi ise Atatürk’ün yasaklanması üzerine maça çıkmayarak ülkeye geri dönüş yapmış ve bu karar herkes tarafından takdir ile karşılanmıştı.

İYİ Parti parti sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ parti genel merkezine Atatürk, Fenerbahçe, Galatasaray bayrakları asıldığını şu sözlerle açıkladı:

“An itibarıyla İYİ Parti Genel Merkezimiz

Başta Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar için mücadele etmiş tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

Hep birlikte Cumhuriyetimize ve onun kazanımlarına var gücümüzle sahip çıkacağız.”