CHP’den üç isim için suç duyurusu. 'Asansör' tartışmaları yargıya taşındı

CHP; Tanju Özan, Serdar Aksoy ve Mahmut Övür hakkında suç duyurusunda bulundu ve kamu davası açılmasını talep etti.

CHP’den üç isim için suç duyurusu. 'Asansör' tartışmaları yargıya taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın bir asansör firması üzerinden CHP'li belediyelerde kişisel rant elde ettiklerine ilişkin iddiaları dile getirenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP tüzel kişiliği adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvurularda; CHP'den ihraç edilmiş olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yine CHP'den ihraç edilen Menemen eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile Sabah gazetesi köşe yazarı Mahmut Övür hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

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"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA"

CHP'nin başvurusunda, "iftira", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçları üzerinden soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.

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