CHP'den yerel seçim için sandık güvenliği açıklaması: Siz sandığa gidin gerisini CHP'ye bırakın

CHP Genel Başkan yardımcısı Devrim Barış Çelik, yaklaşan yerel seçimler öncesinde vatandaşlara seçim güvenliği için “Siz sandığa gidin gerisini CHP’ye bırakın” söyleminde bulundu.

CHP'den yerel seçim için sandık güvenliği açıklaması: Siz sandığa gidin gerisini CHP'ye bırakın

CHP’de 14 Mayıs seçimlerinden sonra istifa eden Onursal Adıgüzel yerine getirilen Devrim Barış Çelik Cumhuriyet Gazetesine yaklaşan yerel seçimler hakkında röportaj verdi.

17 Mayıs tarihinde göreve geldiğini belirten Çelik, partide hali hazırda bulunan seçim sistemine paralel bir sistem kurduklarını belirtti. 9 farklı veri kullandıklarını ifade eden Çelik 14 Mayıs tarihinde Kılıçdaroğlu’nun öndeyiz paylaşımı hakkında “O gece görevli değildim. Ama seçim veri ekranını sadece okul görevlilerimizden gelen verilerle takip ederseniz Kemal Bey önde gözükür.

Çünkü veriyi sadece bir kaynaktan alıyorsanız o sizi yanıltabilir. Bu nedenle alternatifleri artırdık” dedi.

SİZ SANDIĞA GİDİN GERİSİNİ CHP’YE BIRAKIN”

“Seçmendeki güvensizliği nasıl kuracaksınız?” sorusuna ise “Kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyorum. Siz mutlaka sandığa gidin, gerisini CHP’ye bırakın.

Küskünlük CHP örgütlerinde değil. Seçmenimizde bir küskünlükten söz ediliyor. Katılım yüksek olursa yerel seçimlerde başarılı olacağımızı düşünüyoruz.

Biz şu anda seçime hazırız. CHP’deki dijital dönüşümü de tamamlamak üzereyiz.” İfadelerini kullandı.

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