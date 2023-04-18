İnce Babala TV’de Akşener’in 2018 seçiminde son 10 gün meydanda olmadığını söyledi. İşte gerçekler

Oğuzhan Uğur, Babala TV'ye konuk olarak çağırdığı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ikinci kez ağırladı. İnce'nin programa gergin bir şekilde katıldığı gözlendi ve Oğuzhan Uğur, kendisine nazikçe uyarıda bulunmak zorunda kaldığını açıkladı.

İnce Babala TV’de Akşener’in 2018 seçiminde son 10 gün meydanda olmadığını söyledi. İşte gerçekler

Programda, İnce, 2018 seçim sürecinde Meral Akşener'in son 10 gün boyunca seçim kampanyasında olmadığını iddia etti.

Adının Simon olduğunu söyleyen genç "Erdoğan'ın hayatında aldığı en yüksek oy oranına ulaşmasını nasıl başardınız?" diye sorduğunda, İnce sinirlenerek "Burada Erdoğan çok yüksek oy almış, çok haklısın. Sorumlusu Meral Akşener'dir, ben değilim. Akşener'in partisi yüzde 10 adı. Kendisi yüzde 7,5 oy aldı. Eğer partisi kadar oy alsaydı, seçim ikinci tura kalacaktı. Son 10 gün piyasaya çıkmadı. Miting yapmadı. Haksızlık yaparsın" şeklinde yanıt verdi.

Ancak hatırlanacağı üzere, Meral Akşener 2018 seçim sürecinde yoğun bir şekilde mitingler düzenlemişti.

2018 seçiminin son 10 gününde Akşener, Sivas, Tokat, Amasya, Mardin, Muş, Karabük, Zonguldak, Sakarya, Bursa, Bilecik, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Bolu, Düzce, Kocaeli, Kars, Iğdır, Erzurum ve İstanbul'un 5 ayrı ilçesinde toplamda 19 miting düzenlemişti.

Sadece 23 Haziran 2018 tarihinde miting yapılamamıştı, çünkü Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer 22 Haziran'da vefat etmiş, Akşener cenazeye gitmek için 23 Haziran günü miting yapmamıştı.

Mitinglerin tam olarak tarihleri ise şöyle;

13.06.2018 Sivas-Tokat-Amasya

14.06.2018 Mardin-Muş

15.06.2018 Karabük-Zonguldak-Sakarya

16.06.2018 Bursa-Bilecik

17.06.2018 Aksaray-Niğde-Nevşehir

18.06.2018 Bolu-Düzce-Kocaeli

19.06.2018 Kars-Iğdır-Erzurum

21.06.2018 Bayrampaşa-Fatih-Üsküdar

22.06.2018 Avcılar-Esenyurt

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı Dünya
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı