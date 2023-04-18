İnce Babala TV’de Akşener’in 2018 seçiminde son 10 gün meydanda olmadığını söyledi. İşte gerçekler

Programda, İnce, 2018 seçim sürecinde Meral Akşener'in son 10 gün boyunca seçim kampanyasında olmadığını iddia etti.

Adının Simon olduğunu söyleyen genç "Erdoğan'ın hayatında aldığı en yüksek oy oranına ulaşmasını nasıl başardınız?" diye sorduğunda, İnce sinirlenerek "Burada Erdoğan çok yüksek oy almış, çok haklısın. Sorumlusu Meral Akşener'dir, ben değilim. Akşener'in partisi yüzde 10 adı. Kendisi yüzde 7,5 oy aldı. Eğer partisi kadar oy alsaydı, seçim ikinci tura kalacaktı. Son 10 gün piyasaya çıkmadı. Miting yapmadı. Haksızlık yaparsın" şeklinde yanıt verdi.

Ancak hatırlanacağı üzere, Meral Akşener 2018 seçim sürecinde yoğun bir şekilde mitingler düzenlemişti.

2018 seçiminin son 10 gününde Akşener, Sivas, Tokat, Amasya, Mardin, Muş, Karabük, Zonguldak, Sakarya, Bursa, Bilecik, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Bolu, Düzce, Kocaeli, Kars, Iğdır, Erzurum ve İstanbul'un 5 ayrı ilçesinde toplamda 19 miting düzenlemişti.

Sadece 23 Haziran 2018 tarihinde miting yapılamamıştı, çünkü Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer 22 Haziran'da vefat etmiş, Akşener cenazeye gitmek için 23 Haziran günü miting yapmamıştı.

Mitinglerin tam olarak tarihleri ise şöyle;

13.06.2018 Sivas-Tokat-Amasya

14.06.2018 Mardin-Muş

15.06.2018 Karabük-Zonguldak-Sakarya

16.06.2018 Bursa-Bilecik

17.06.2018 Aksaray-Niğde-Nevşehir

18.06.2018 Bolu-Düzce-Kocaeli

19.06.2018 Kars-Iğdır-Erzurum

21.06.2018 Bayrampaşa-Fatih-Üsküdar

22.06.2018 Avcılar-Esenyurt