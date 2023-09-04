CHP’li Ağbaba sigara ve alkolden alınan vergiye isyan etti: Bağımlı olan vatandaş değil devlet

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in enflasyon verileriyle ilgili açıklama yaptı. Ağbaba, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili “Temmuz ve ağustos ayları yüzde 9’un üzerinde çıktı. Bu 2022 Ocak’tan beri en yüksek enflasyonumuz. Yakından Arjantin’i geçersek kimse şaşırmasın” dedi.

"BAĞIMLI OLAN VATANDAŞ DEĞİL DEVLET"

Artan vergi ve ÖTV'ye ilişkin de açıklama yapan Ağbaba, sigara ve içkiden alınan vergiye dikkat çekti ve “Bağımlı olan vatandaş değil, devlet” dedi.

Türkiye ekonomisi büyük bir buhranı yaşadığını söyleyen Ağbaba, şunları kaydetti:

“Ekonomi yönetiminin hiçbir tahmini tutmuyor. Temmuz ve ağustos ayları yüzde 9’un üzerinde çıktı. Bu 2022 Ocak’tan beri en yüksek enflasyonumuz. Merkez Bankası’nın yıl sonu hedeflerini şimdiden aşmışa benziyoruz. Maalesef Türkiye ekonomisi büyük bir buhranı yaşıyor. Şu anda dünyada enflasyonda Sudan, Zimbabve ve Venezuela ile yarışıyoruz. Yakından Arjantin’i geçersek kimse şaşırmasın.

“İNSANLARI KANDIRMAYA DEVAM EDİYORLAR”

Maalesef emekliye zam verilmiyor, memura verilen zammın gerçek enflasyon ile ilgili ve alakası yok. İnsanları kandırmaya devam ediyorlar. Maalesef hayal satmaya devam ediyor ekonomi yönetimi. Bu anlayış devam ettiği sürece Türkiye ekonomisi de enflasyonda yükselmeye devam edecek. ‘Faiz sebep enflasyon sonuçtur’ diyordu, bu iddiasından vazgeçti. Şu anda hem faiz yüksek hem enflasyon yüksek. İş adamları krediye ulaşamıyorlar. Enflasyon yükseldiği sürece faiz de yükseleceği gözüküyor. Maalesef ülke bu kafa döneminde fakirleşmeye ve yoksullaşmaya devam ediyor.”

“BAĞIMLI OLAN VATANDAŞ DEĞİL DEVLET”

Öte yandan artan vergi ve ÖTV'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağbaba, “Temmuz sonu itibariyle ÖTV geliri 408,6 milyar TL. Bunun 85,2 milyarı tütün ürünleri, 32,3 milyarı da alkolden. Toplam 117,5 milyar lira. ÖTV gelirinin %28’i” ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında "Bağımlı olan vatandaş değil Devlet" diyen Ağbaba, "İnsanlar bir anda sigara ve alkolü bıraksa bütçe çöker, ekonomi sarsılır” dedi.