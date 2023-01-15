CHP’li Akın elektrikteki oyunu ortaya çıkardı: Belediyelerden tırpanlanan para dağıtım şirketlerine gitti

Enerji kullanım bedellerinin düşürüldüğüne işaret eden Akın, dağıtım bedellerinin ise artırıldığını anımsattı. Tarifede yapılan değişiklikle sayacın bulunduğu bölgedeki belediyelere aktarılan Elektrik Tüketim Vergisi’nin (ETV) hesaplanmasında kullanılan enerji bedelinin düşürülmesinin yerel yönetimlerin gelirlerini düşürdüğüne işaret eden CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“ETV, mesken ve ticarethane tüketiminde yüzde 5’i, sanayi tüketiminin ise yüzde 1’nin elektrik sayacının bulunduğu bölgedeki belediyeye aktarılıyor. ETV ise tarifedeki enerji bedeli üzerinden hesaplanıyor. Yılbaşında elektrik tarifesinde yapılan değişiklikle enerji bedelleri düşürülerek dağıtım bedelleri artırılmıştı. Enerji bedelinin düşürülmesi, doğrudan ETV gelirlerinin de düşmesine neden olacak. Tarifedeki değişiklikle belediyelerin ETV gelirleri yüzde 40’a kadar düşecek.”

100 MİLYONLARCA LİRA ANLAMINA GELİYOR

CHP’li Akın, tarife değişikliğiyle belediyelere aktarılması gereken tutarın şirketlere aktarılacağına işaret ederek bu tutarın Türkiye genelinde 100 milyonlarca lirayı bulduğuna dikkat çekti ve şunları ifade etti:

“Meskenlerde 1 kilovatsaat tüketimde belediyelerin gelirleri 6,05 kuruştan 3,94 kuruşa düştü. Yani meskenlerde kilovatsaat başına belediyelerin gelir kaybı 2,11 kuruş olacak. Sanayide 1 kilovatsaat tüketimde belediyelerin geliri 4,1 kuruştan 3,04 kuruşa geriledi. Sanayide kilovatsaat başına belediyelerin gelir kaybı 1,06 kuruş olacak. Ticarethane abonelerinde 1 kilovatsaat tüketimde belediyenin geliri 16,3 kuruştan 9,65 kuruşa düştü. Böylece ticarethanede kilovatsaat başına belediyelerin gelirleri 6,65 kuruş azalmış olacak.”

“Pek çok şirketin belediyelere yasal olarak ödemesi gereken ETV tutarını düşük tutmak için yanlış beyanda bulunduğu bir gerçek. Şirketler zaten buradan belediyelerin gelirlerini tırpanlıyorlar. Şimdi de tarife değişikliğiyle enerji bedelinin düşürülmesi bu gelirler doğrudan düşecek. Türkiye’de faturalanan tüketimde ilk sırada yer alan metropol ilçeler ile illerimiz CHP’li belediyeler tarafından yönetiliyor. 2021 yılı verilerine göre Türkiye’de faturalandırılan tüketimde sanayide 111,5 milyar kilovatsaat; ticarethanede 62 milyar kilovatsaat; konutlarda 62 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi. 2023 yılında bu tüketimin ortalama yüzde 10 artacağını varsaydığımızda belediyelere ödenmesi gereken ETV tutarı Türkiye genelinde 7 milyar 250 milyon lira genelinde bir gelir kaybı söz konusu olacak. Başka bir deyişle 7,25 milyar lira tutarında belediyelere verilmesi gereken tutar şirketlerin kasasında kalacak.”