15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • CHP’li Akın elektrikteki oyunu ortaya çıkardı: Belediyelerden tırpanlanan para dağıtım şirketlerine gitti

CHP’li Akın elektrikteki oyunu ortaya çıkardı: Belediyelerden tırpanlanan para dağıtım şirketlerine gitti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 1 Ocak’ta elektrik tarifesinde yapılan değişiklik ile Türkiye genelinde tüm belediyelerin gelirlerini düşürecek bir düzenleme yapıldığına dikkat çekti.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 10:22
Takip Et

CHP’li Akın elektrikteki oyunu ortaya çıkardı

CHP’li Akın elektrikteki oyunu ortaya çıkardı: Belediyelerden tırpanlanan para dağıtım şirketlerine gitti
+
Aa
-

Enerji kullanım bedellerinin düşürüldüğüne işaret eden Akın, dağıtım bedellerinin ise artırıldığını anımsattı. Tarifede yapılan değişiklikle sayacın bulunduğu bölgedeki belediyelere aktarılan Elektrik Tüketim Vergisi’nin (ETV) hesaplanmasında kullanılan enerji bedelinin düşürülmesinin yerel yönetimlerin gelirlerini düşürdüğüne işaret eden CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“ETV, mesken ve ticarethane tüketiminde yüzde 5’i, sanayi tüketiminin ise yüzde 1’nin elektrik sayacının bulunduğu bölgedeki belediyeye aktarılıyor. ETV ise tarifedeki enerji bedeli üzerinden hesaplanıyor. Yılbaşında elektrik tarifesinde yapılan değişiklikle enerji bedelleri düşürülerek dağıtım bedelleri artırılmıştı. Enerji bedelinin düşürülmesi, doğrudan ETV gelirlerinin de düşmesine neden olacak. Tarifedeki değişiklikle belediyelerin ETV gelirleri yüzde 40’a kadar düşecek.”

100 MİLYONLARCA LİRA ANLAMINA GELİYOR

CHP’li Akın, tarife değişikliğiyle belediyelere aktarılması gereken tutarın şirketlere aktarılacağına işaret ederek bu tutarın Türkiye genelinde 100 milyonlarca lirayı bulduğuna dikkat çekti ve şunları ifade etti:

“Meskenlerde 1 kilovatsaat tüketimde belediyelerin gelirleri 6,05 kuruştan 3,94 kuruşa düştü. Yani meskenlerde kilovatsaat başına belediyelerin gelir kaybı 2,11 kuruş olacak. Sanayide 1 kilovatsaat tüketimde belediyelerin geliri 4,1 kuruştan 3,04 kuruşa geriledi. Sanayide kilovatsaat başına belediyelerin gelir kaybı 1,06 kuruş olacak. Ticarethane abonelerinde 1 kilovatsaat tüketimde belediyenin geliri 16,3 kuruştan 9,65 kuruşa düştü. Böylece ticarethanede kilovatsaat başına belediyelerin gelirleri 6,65 kuruş azalmış olacak.”

“Pek çok şirketin belediyelere yasal olarak ödemesi gereken ETV tutarını düşük tutmak için yanlış beyanda bulunduğu bir gerçek. Şirketler zaten buradan belediyelerin gelirlerini tırpanlıyorlar. Şimdi de tarife değişikliğiyle enerji bedelinin düşürülmesi bu gelirler doğrudan düşecek. Türkiye’de faturalanan tüketimde ilk sırada yer alan metropol ilçeler ile illerimiz CHP’li belediyeler tarafından yönetiliyor. 2021 yılı verilerine göre Türkiye’de faturalandırılan tüketimde sanayide 111,5 milyar kilovatsaat; ticarethanede 62 milyar kilovatsaat; konutlarda 62 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi. 2023 yılında bu tüketimin ortalama yüzde 10 artacağını varsaydığımızda belediyelere ödenmesi gereken ETV tutarı Türkiye genelinde 7 milyar 250 milyon lira genelinde bir gelir kaybı söz konusu olacak. Başka bir deyişle 7,25 milyar lira tutarında belediyelere verilmesi gereken tutar şirketlerin kasasında kalacak.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Teist
15.01.2023 10:35
Seküler dönemde TEK ve TEDAŞ vardı  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
1
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
2
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
3
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
4
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
5
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
6
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
7
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Peru'da 30 günlük OHAL ilan edildi
﻿Peru'da 30 günlük OHAL ilan edildi
﻿Peru'da 30 günlük OHAL ilan edildi
﻿Tarihte bugün 15 Ocak
﻿Tarihte bugün 15 Ocak
﻿Tarihte bugün 15 Ocak
﻿EPDK: 40 şirket 11 milyar lira geri ödeyecek
﻿EPDK: 40 şirket 11 milyar lira geri ödeyecek
﻿EPDK: 40 şirket 11 milyar lira geri ödeyecek
﻿Akdeniz’de deprem
﻿Akdeniz’de deprem
﻿Akdeniz’de deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.