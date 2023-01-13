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Alman otomotiv devi elektrikli otomobiller için harekete geçti

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, elektrikli otomobiller için 'EQ' markasını bırakabilir.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 16:19
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Mercedes-Benz elektrikli otomobillerin marka politikasını değiştiriyor

Alman otomotiv devi elektrikli otomobiller için harekete geçti
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Alman otomobil üreticisi Mercedes, EQS ve EQE de dahil olmak üzere elektrikli otomobillerinin isimlendirmesini değiştirmeyi veya bütünüyle bırakmayı düşünüyor olabilir.

Mercedes'in elektrikli arabalardan vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Tam tersine Mercedes, 2025’ten sonra 2030’a kadar içten yanmalı motorlar veya platformlar olmaksızın tüm araçlarını elektrikli hale getirecek ve dolayısıyla EQ gibi “bu araç elektriklidir” tarzındaki markalama mantıksız bir hal alacak.

İLK KEZ 2016’DA TANITMIŞ

Mercedes-Benz sözcüsü Jan Weber konu hakkında, “On yılın sonuna kadar ana markamız Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli olma hedefiyle, araçların konumlandırılmasını ve dolayısıyla markanın kullanımını da çağdaş bir şekilde uyarlayacağız ancak ayrıntılar için henüz çok erken.” açıklamasını yaptı.

Gümüş Oklar, her halükârda içten yanmalı sistemi geride bırakacağından muhtemelen gelecekte tamamen elektrikli modeller basitçe E-Serisi ve S-Serisi vb. olarak adlandırılabilir. Mercedes, EQ markasını ilk kez 2016'da tanıtmış ve o zamanki Daimler CEO'su Dieter Zetsche, 2025 yılına kadar 10 yeni elektrikli araba üreteceklerini açıklamıştı.

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