CHP'li vekil uyarmıştı. Sel felaketi Şanlıurfa’yı göz göre göre vurdu

Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman, yoğun yağmur yağışı sonrasında sel felaketi ile boğuşuyor. Can kayıplarının yaşandığı felaket, çadırkentlerin kurulduğu bölgelerde dahil olmak üzere şehirlerin pek çok noktasını sular altında bıraktı. Deprem ile konuşulmaya başlanan şehirlerin altyapı sorunları, sel baskını sonrasında yeniden gündeme geldi.

CHP'Lİ AYDINLIK GEÇTİĞİMİZ YIL UYARMIŞTI

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Şanlıurfa’da geçtiğimiz yıl yağmur yağışı sonrası su basan caddede, altyapı konusunda belediyeyi uyardığı bir video çekmişti.

Aydınlık’ın su basan caddenin kenarından olta atarak “Şanlıurfa’nın altyapısı olmadığı için bu yolları görüyorsun. Burada balık avlamaya geldik” dediği duyuluyor.