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Şanlıurfa'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Bir su pompasını getirmek için saatlerce beklenir mi

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'ya Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu bir ziyaret gerçekleştirdi. Bölgede Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 20:59
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Şanlırufa'ya ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

Şanlıurfa'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Bir su pompasını getirmek için saatlerce beklenir mi
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Millet İttifakı partilerinin liderlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Üç lider afet bölgesi Şanlıurfa'ya ulaştı. Burada açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İnsanlar hayatlarını kaybetti... Eğer bir ülke iyi yönetilirse afetlere karşı dirençli kentler olur. Dirençli kentler yaratmak zorundasınız. Alt geçit yapmışlar. Ya bir pompayı getirmek için Allah aşkına saatlerce beklenir mi? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Bütün bunların hepsini çözeceğiz. Kimse kendini umutsuz hissetmesin." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"HİÇ KİMSE KENDİSİNİ YALNIZ HİSSETMESİN"

"Şanlıurfa'da hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Biz buraya Mayıs ayında kurulacak olan hükümetin temsilcileri olarak geldik. Pek çok sorun var, biliyorum. Ağır faturaları vatandaş ödüyor biliyoruz, şikayetler var onları da dinliyoruz. 

Eğer bir ülke iyi yönetilirse, afetlere karşı dirençli kentler oluşur.

"BİR POMPAYI GETİRMEK İÇİN SAATLERCE BEKLENİR Mİ?"

Alt geçit yapmışlar. Bir pompayı getirmek suyu boşaltmak için saatlerce beklenir mi? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır, bu nasıl bir devlet yönetimidir. Bütün bunların hepsini çözeceğiz. Kimse kendisini umutsuz hissetmesin, tamamını çözeceğiz. Yeni bir anlayışla, zihniyeti tamamen değiştirerek.

"KİMSE KUSURA BAKMASIN GÜLE GÜLE DEMEK ZORUNDAYIZ"

Kim görevini yapıyorsa başımızın üstüne ama kim görevini yapmayıp da ölümlere yol açan olaylara ortam hazırlıyorsa, ona da kimse kusura bakmasın güle güle demek zorundayız. Hepimiz gelişmelerin farkındayız, ne olduğunu biliyoruz. Hiç kimse kendisini umutsuz hissetmesin.

"ELİN OĞLU ÇÖZÜYOR DA BİZ NİYE ÇÖZEMİYORUZ"

Allah nasip ederse tüm bu sorunların hepsini bir araya gelip çözeceğiz. Ülkenin sorunlarını gayet iyi biliyoruz. Kentlerin iyi yönetilmediğini de gayet iyi biliyoruz. Bunların tamamını akılla bilgiyle çözmek mümkün. Elin oğlu çözüyor da biz niye çözemiyoruz. Bunu yapmak zorundayız ve tüm bunların tamamını gerçekleştireceğiz, hiç endişe etmeyin" 

ŞANLIURFA'DA HÜKÜMET İSTİFA SESLERİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bölgede bulunan vatandaşlar "Hükümet istifa" sloganları attı.

O anlar kameralara yansıdı:

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