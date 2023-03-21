Kılıçdaroğlu’ndan AFAD’a uyarı: Belgeleri yakalım derken binaları da yakmayın lütfen

AFAD, sosyal medya hesabından bugün saat 05.00'de ek binada yangın çıktığını duyurdu.



Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ”Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.



Millet İttifakı’nın 13. cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yangına ilişkin sosyal medya hesabından, “Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen:)” paylaşımı yaptı.







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