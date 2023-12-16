Sedat Kaya'dan '2002 öncesi Türkiye'de traktör yoktu' diyen AKP'liye tokat gibi yazı

AKP Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında 2002 yılından önce traktör olmadığını iddia etmişti.

Usta, "Traktör yoktu bu ülkede, traktör üretimi yoktu bu ülkede. Şimdi, 'yüksek teknoloji' dediğimizde, sadece İHA’ları, SİHA’ları kastetmiyorum. Bu ülke kendi solunum cihazlarını üreten bir ülkedir" ifadelerini kullanmıştı.

Yeniçağ yazarı Sedat Kaya, Usta’ya tokat gibi bir yanıt olacak yazıya imza attı.

Kaya, ilk traktör fabrikasının 1957’de kurulduğunu yazdı.

İŞTE SEDAT KAYA’NIN YAZISI:

"2002'den önce Türkiye'de traktör yoktu" demişti.

Tarih AKP'li Leyla Şahin Usta'yı yalanlıyor.

AKP'li Leyla Şahin Usta'nın mecliste, "2002'den önce Türkiye'de traktör yoktu" sözleri şaşkınlık yarattı.

Söylenecek söz değil.

Çünkü gerçeği yansıtmıyor.

Türkiye'de traktörün hikayesi şöyle.

İlk traktör 1907 yılında Adana Belediyesi tarafından İngiltere’den satın alındı. Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) verilerine göre, 1914 yılında Türkiye’de sadece 4 traktör vardı ve üçü Adana’daydı.

Henüz cumhuriyet ilan edilmeden 17 Şubat 1923’te İzmir’de yapılan İktisat Kongresi’nde Mustafa Kemal Atatürk tarımda makineleşmenin önemine dikkat çekmişti. Kongrede ziraat alet ve makinelerine yönelik imalathanelerin açılması, traktör ve diğer tarım alet ve makinelerine gümrük vergisi uygulanmaması gibi esaslar kabul edilmişti. Hemen ardından 1926 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan kanunla çiftçiler traktör, motorlu pulluk, biçerdöver, kamyon, ve sarf edecekleri petrol, benzin, kömür için vergiden muaf tutuldu.

1924 yılında Tarım Bakanlığı tarafından 221 adet traktör ithal edilerek üreticilere dağıtıldı.

Tarımda kullanılan her türlü alet ve makineleri yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, yurt içinde imal etmek, sanayi tesisleri açmak için 1943 yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumu kuruldu. Bir yıl sonra kanunla iktisadi devlet kuruluşu haline getirildi. Bu çalışmalar kapsamında “Başak” adlı yerli traktör üretiminin yanı sıra, çok çeşitli tarım makinaları imalatı yapan Türkiye Zirai Donatım Kurumu AKP tarafından 2003 yılında özelleştirildi.

Amerika Birleşik Devletleri tarafından 1947 yılında önerilen “Avrupa Kalkınma Program” kapsamında “Marshall Planı” uygulanmaya başlanması ile tarım alet ve makineleri sayısı hızla arttı. Marshall yardım programı ile 1948 yılında 1.756 adet olan traktör sayısı, 1949 yılında 9 bin 170’e, 1952 yılında 31 bin 415’e, 1965 yılında 54 bin 668’e yükseldi. Marshall Planıyla getirilen ilk traktörler Koç Ticaret tarafından alınan Oliver marka traktörlerdi. İlk traktör fabrikası 1955 yılında Ankara’da Minneapolis-Moline Türk Traktör ve Ziraat Makineleri adı altında açıldı. Amerikan yardımları çerçevesinde Türkiye’de Ankara Gazi’de Atatürk tarafından kurulan uçak üretim ve bakım fabrikasının kapatılarak yerine kurulan bu fabrikada Minneapolis-Moline firmasının traktörlerinin montajı yapılmaya başlandı. 1960’lı yıllardan itibaren traktör üretiminde,satışında önemli gelişmeler kaydedildi. Günümüzde Türkiye, 30 firma ve 40 markanın olduğu dünyanın en büyük 4. pazarı konumuna geldi. Resmi verilere göre, bugün kayıtlı traktör sayısı 2 milyondan fazla.

Özetle AKP'li Leyla Şahin Usta'nın traktör tarihini iyi okuması gerekiyor.

Çünkü doğruyu söylemiyor.