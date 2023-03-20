CHP'li Özel canlı yayında açıkladı. Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HaberTürk TV'de yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programında konuk olarak seçim süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığı, Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun anketlerdeki oy oranlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Kübra Par'ın "Millet İttifakı'nın oy oranı kaç?" sorusunu da yanıtlayan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin beklentisinin üzerinde bir sinerji oldu. Krizin çözülmesi tatlıya bağlanması, 6 partinin bir takım oluşturması heyecan oluşturdu.

Son anda 2 flaş transfer yapılmasıyla da büyük bir moral buldu herkes. Sağ açığa Yavaş, sol açığa İmamoğlu geldi. Anketlerde o sıçrama görülüyor. En son bir araştırmada Kemal Bey 10 puanla önde gözüküyordu.

Bazı anketlerde 4, bazılarında 6 veya 8 puan önde. İktidara yakın anket kuruluşları da bu sıçramayı gösteriyor.

Siyasette bazı duygu patlamaları yaşanır. Bizler sahadayız ve bu heyecanı görüyoruz. İttifakta büyük bir uyum ve kenetlenme var.

Her şeyin tatlılığa bağlanmasının verdiği moral ve motivasyon var. Sahada da büyük bir heyecan yaşanıyor. Yıkmayan rüzgar, ağacı güçlendirir derler. Biz de böyleyiz. Şimdi eskisinden çok daha güçlüyüz. Seçime moral üstünlükle gidiyoruz. Krizlerin bu liderlerle çözülebileceğini gördük."

"İTTİFAKTA KENDİSİ İSTEMEDİĞİ İÇİN YOK"

Muharrem İnce'nin aday olmasını da değerlendiren Özgür Özel, "Saygıyla karşılıyoruz, partisi tarafından aday olması yönünde irade ortaya konuldu, başarılar diliyoruz. Muharrem İnce benim kişisel olarak uzun süreler çok yakın ilişki içinde olduğum birisi.

4 yıl boyunca partimizde grup başkan vekilliği yaptı. Üzerimde emeği vardır. Ben İnce'yi hem önemserim hem de İnce'yi sevenleri önemserim ve CHP olarak önemsiyoruz. 'Millet İttifakı'nda niye İnce'nin partisi yok?' diye soruyorlar.

Kendisi istemediği için yok ittifakta. Kendisi ilk baştan beri ittifaklara karşı olduğunu söyledi. İktidar değişsin isteyen milyonların seçimin ilk turda bitmesi için haklı bir talepleri var. Anketlerde beklenenin üzerindeki sıçramayla artık Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu varken başka aday çıkmasın diye refleks gösteriyorlar." şeklinde konuştu.

"BU ÜLKEYİ SEVEN HERKES..."

Her şartta seçimi ilk turda ve açık bir farkla kazanacaklarını ifade eden Özgür Özel açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ben her şartta, Sayın İnce aday da olsa bu seçimi ilk turda ve açık bir farkla kazanacağımıza inanıyorum, bunu görüyorum.

İnce'yle aramızda bir hukuk var ve sürüyor da. Ben bir partinin genel başkanına çağrı yapacak değilim, bu yakışık almayacak bir boyut olur.

Milletin ne çağrı yapacağının anlamı var, Bu ülkeyi seven herkes ki İnce'nin bu ülkenin yarınları için iyi şeyler istediğinden bir şüphem yok. Milletin talepleri, herkes en doğru değerlendirmeyi kendisi yapacaktır. Benim çağrı yapmam doğru değil."