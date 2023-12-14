CHP’nin 227 belediye başkan adayı belli oldu. İşte tam liste

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CHP’nin 227 belediye başkan adayı belli oldu. İşte tam liste
CHP sözcüsü Deniz Yücel yaptığı açıklamada, yerel seçimlere girecek 227 adayı belirlediklerini açıkladı.

CHP sözcüsü Deniz Yücel CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BELEDİYELERİMİZİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Belediye sayılarını artıracaklarını belirten Yücel yaptığı açıklamada,

"CHP olarak biz, 2019’dan bu yana Türkiye’nin yarısını sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştırdık. Türkiye’nin yarısı CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetilmektedir. Belediyelerimiz geçtiğimiz 4 yılda başta pandemi olmak üzere deprem-sel gibi doğal afet süreçlerinde, halkımızın yanında olmuştur. Vatandaşımızın ihtiyaç ve taleplerini yüksek organizasyon yetenekleriyle hızlı bir şekilde karşılamışlardır. İnanıyoruz ki 31 Mart seçimlerinde insan odaklı politikalarımızla vatandaşımıza, sıcak bir el uzatan belediyelerimizin sayısını arttıracağız” dedi.

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TEK ADAYIN OLDUĞU İL, İLÇE VE BELDELER AÇIKLANDI

CHP sözcüsü Deniz Yücel, bugünkü Parti meclisi oturumunda tek adayın olduğu 227 il, ilçe ve beldenin açıklandığını duyurdu. Diğer bölgeler için ise oylama yapılarak karar verileceği iletildi. İşte bugün adaylığı açıklanan 227 belediye başkan adayı...

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