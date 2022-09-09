MHP'den CHP'ye destek. Erdoğan karşı çıkmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Şanlıurfa'da seçimi kazanırsak, çiftçiye elektriği bedava vereceğim" sözleri üzerine, "Elektriğin belediyelerin görev alanında olmamasına rağmen neymiş Şanlıurfa'daki taşlık araziye enerji üretim sistemi kuracakmış, elektriği çiftçiye bedava verecekmiş. Adana'da niye yapmadınız diyenlere yeteri kadar taşlık arazi olmadığını söylemiş" diyerek projeye karşı çıkmıştı.

Gerçek Gündemde yer alan bilgilere göre, Erdoğan'ın bu çıkışının ardından MHP Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, Malatya'nın kırsal mahalleleri ziyaretlerinde yaptığı açıklamada, özellikle kırsal alanda vatandaşların tarımsal üretiminin sürdürülebilir olması için önemli olan sulama suyunun enerji giderlerini en aza indirilmesi için köylere hibe destekleriyle güneş enerjisi sisteminin (GES) kurulması konusunun takipçisi olacağını bildirdi.

“DESTEK VE KATKI SUNULMALI”

Fendoğlu, köylerde vatandaşlardan özellikle sulama suyu ve sulama suyundan kaynaklı enerji giderleri konusunda yoğun bir sorunun yaşandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Köylerimizde tarımsal üretimin önemi çok büyük. Tarımsal üretiminin artık stratejik bir sektör olduğu ve ülkelerin artık önümüzdeki dönemler için en büyük planlamalarında birinci sırayı tarımsal üretiminin aldığı bir gerçektir. Pandemi ve Ukrayna krizi sonrasında tarımsal üretim artık savunma sanayi kadar önem kazandı. Bu nedenle tarımsal üretim yapan vatandaşlarımın yaşadığı sorunlara kısa sürede kalıcı çözümler bulmak zorundayız. Köy ziyaretlerimde özellikle vatandaşlarımız sulama suyu ve sulama suyundan kaynaklı enerji giderlerinden dolayı sorunlarını aktarıyorlar. Bu sorun bütün köylerimizde dile getiriliyor. Bu konuda merkezi hükümetimizin ve yerel kurumlarımızın kaynaklarını birleştirerek köylerimize tarımsal üretimin sürdürülebilir olması için enerji maliyetini düşürülmesi çerçevesinde güneş enerjisi santrallerinin kurulmasına destek ve katkı sunulmalı. Bu konuda girişimlerde bulunacağım. Köylerimize güneş enerjisi santrallerinin kurulması için hibe desteği sağlanması için bakanlıklarımız ve kurumlarımız nezdinde girişimlerim olacak"

CHP SAHA ÇALIŞMASINA BAŞLIYOR

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, “Genel Başkan’ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk kez Şanlıurfa’da dile getirdiği ‘çiftçilerimize ücretsiz elektrik’ vaadinden sonra biz proje çalışmalarımıza başladık. Şanlıurfa’da ilk kez örneğini hayata geçireceğimiz proje kapsamında kurulacak GES’in alanını belirleyeceğiz” dedi.