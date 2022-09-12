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Güneş'in en detaylı görüntüsü kaydedildi. Görenler şaştı kaldı

Bugüne kadar daha önce hiç Güneş'in en yakın fotoğrafı çekilmemişti. Yeterli teknolojiye sahip olmadığımız için çekilemeyen bu görüntülerde Güneş'in iç yapısı kaydedildi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 11:24
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Güneş'e en yakın fotoğraf kaydedildi

Güneş'in en detaylı görüntüsü kaydedildi. Görenler şaştı kaldı
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James Webb Teleskobu, ilgi çekici görüntüler kaydetmeye devam ediyor. Daniel Inouye Teleskobu tarafından yakalanan görselde ise, Güneş’in en ayrıntılı görüntüleri kaydedildi.

Güneş’in bu kadar yakın ve detaylı görüntüsü daha önce yakalanmamıştı. Ancak ABD Ulusal Güneş Gözlemevi’nden Inouye Teleskobu, güneşe ait yeni bir görüntüyle yer aldı. Teleskop özellikle Güneş ile ilgili fotoğraflara bakıldığı zaman 18 kilometre çözünürlükle Güneş’in fotoğrafını yakaladı.

Fotoğraflarda Güneş’in yüzeyindeki en dış tabaka olarak yer alan Taç Küre’ye yükselen plazmaları gösterilmiştir. Ayrıca Güneş’in ikinci katmanı olan ve ‘Renk küresi’ adıyla bilinen kromosfer ayrıntılı bir şekilde gözükmektedir. Bu kromosfer bugüne kadar bu kadar detaylı bir şekilde yer almamıştı.

Güneş’in 82 bin 500 kilometrelik alanının fotoğrafta yer aldığını söylenmişti. Önceki teleskoplar, Güneş fotonlarına karşı dayanıksız lenslere sahip olması bakımından bu derece ayrıntılı bir görüntü yakalayamıyordu. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte uzay cisimlerinin de net görsellerini yakalamak mümkün oldu.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Teleskobun 31 Ağustos’taki açılışını kutlamak için bu görseli yayınladı. NSF Direktörü Sethuraman Panchanathan açılışla ilgili bir açıklama yaptı. “NSF’nin Inouye Güneş Teleskobu, güneşimizi keşfetme ve anlama şeklimizi sonsuza dek değiştirecek dünyanın en güçlü güneş teleskobudur. İç görüleri, ulusumuzun ve gezegenin güneş fırtınaları gibi olayları nasıl tahmin edeceğini ve hazırlayacağını değiştirecek.”

Teleskobun yapımı, pek çok yerli Hawaii insanı için kutsal bir yer olan Haleakala yanardağının zirvesindeki konumu nedeniyle tartışma kaynağı oldu. 2015 ve 2017 yıllarında bu kutsal sayılan arazinin teleskop yapımı için kullanılmasıyla ilgili çeşitli protestolar da gerçekleşti.

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Meraklı Melahat
12.09.2022 11:45
İyi olmuş, ben de çok merak ediyordum. Şimdi tokamak santralları yapmak daha kolaylaşacak.  
 
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