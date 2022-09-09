Erdoğan ay sonunda Biden ile ABD’de görüşecek iddiası

Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler, Türkiye’nin ABD’den talep ettiği silahlar, Ukrayna ve Suriye konularının bu zirvede öncelikle ele alınmasını beklendiği duyurdu.

NATO üyesi olan Türkiye, Rusya’nın işgalini kınayıp, Ukrayna’ya silah gönderirken, Batı’nın Moskova’ya uyguladığı yaptırımlara karşı çıkıp, Rusya ile turizm başta olmak üzere ticaret ilişkilerini geliştirerek, “denge politikası” izlemeyi tercih ediyor.

ZİYARET BU AY SONU GERÇEKLEŞEBİLİR

Erdoğan, son olarak çarşamba günü yaptığı bir açıklamada Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik politikalarını “tahrik” edici diyerek eleştirmişti.

Reuters’e konuşan aynı Türk yetkiliye göre Erdoğan’ın ay sonunda Washington’a gitmesi bekleniyor.

Biden ve Erdoğan son olarak haziran ayında Madrid’de düzenlenen NATO zirvesinde ikili bir görüşme yapmıştı.

Bu zirve sonunda yaptığı açıklamada Biden, ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışını desteklediğini ve Kongre’nin bu konuda yeşil ışık yakacağına inandığını ifade etmişti.

Türk yetkili, Reuters’e Ankara’nın Biden yönetiminin F-16 tedarikinde olumlu adımlar atması konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

SURİYE VE YUNANİSTAN MESELELERİ DE MASAYA GELEBİLİR

ABD’nin Suriye konusunda da olumlu adımlar atmasını beklediğini kaydeden Türk yetkili, “Suriye'de artık yeni bir sayfa açılabilir ve ABD'nin bu bağlamda adım atması gerekiyor. Aynı şekilde YPG tehdidinin de iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bazı ABD'li yetkililer bunun farkında.” dedi.

Türkiye, YPG’yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı “terör örgütü” olarak görürken, ABD bu örgütle bölgede özellikle IŞİD’e karşı verilen mücadelede iş birliği yaptığını gizlemiyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginliğin de bu zirvede ele alınması bekleniyor.