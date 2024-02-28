Son 2 İstanbul anketi peş peşe açıklandı. Anketlerin birinde büyük sürpriz var

Yerel seçim için geri sayım sürerken özellikle büyükşehirlerde ciddi bir yarış yaşanıyor. Bütün gözler ise İBB Başkanlığı için yapılacak seçime çevrildi.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesi 2 anket sonucu peş peşe açıklandı. Açıklanan sonuçlardan birinde büyük sürpriz var.

İktidara yakınlığı ile bilinen anket şirketi Optimar’ın İBB seçimi için yaptığı son anket ortaya çıktı. Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir’in açıkladığı anketten flaş sonuç çıktı.

İktidara yakınlığıyla bilinen anket şirketi Optimar’ın Başkanı Hilmi Daşdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin ikinci anketinin sonuçlarını paylaştı.

Daşdemir'in kişisel YouTube hesabından yaptığı yayında anket sonuçlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un önünde yer aldığı görüldü.

Ankette, katılımcılara "31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kim kazanır?" sorusu yöneltildi.

"Ekrem İmamoğlu" cevabını verenlerin puanı 44.3 oldu. "Murat Kurum" yanıtını verenler ise 36.5'te kaldı. Kararsızlar 9.7 olurken, "Fikrim yok" diyenlerin puanı 8.3 olarak belirtildi.

Ankette İmamoğlu'nun partilerden aldığı oy oranına da yer verildi.

Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyen siyasi parti seçmenleri şöyle oldu:

AKP: 9.4

CHP: 88.4

MHP: 12.4

İYİ Parti: 76.2

DEM Parti: 56.7

Yeniden Refah: 7.1

Zafer Partisi: 35.5

Türkiye İşçi Partisi: 85.2

Büyük Birlik Partisi: 7.1

Memleket Partisi: 31.8

ASAL ARAŞTIRMA: İMAMOĞLU 1.1 PUAN ÖNDE

Öte yandan Asal Araştırma da İstanbul anketini yayınladı. Ankette, İmamoğlu, Murat Kurum’un 1.1 puan önünde yer alıyor.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan anket sonuçlarında İBB Başkanı ve CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 41.9, AKP-MHP İBB adayı Murat Kurum’un ise yüzde 40.8 oy aldığı görüldü. Kurum ve İmamoğlu’nu yüzde 4.5’la DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş/Murat Çepni takip etti.

“Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?” sorusunun sorulduğu anket şöyle

AK Parti (Murat Kurum):%40.8

CHP (Ekrem İmamoğlu):%41.9

DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni):%4.5

İYİ Parti (Buğra Kavuncu):%3.6

Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz):%2.9

Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu):%2.5

Memleket Partisi (Berk Hacıgüzeller): %0.9

Saadet Partisi (Birol Aydın):%0.5

Diğer:%2.4