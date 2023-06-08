CHP'nin yeni başkanı kim olsun anketinden bu sonuç çıktı. Genel merkezde bu anket kulaktan kulağa fısıldanıyor

Seçim sonuçlarını nokta atışı bilen araştırma şirketi Betimar, ''CHP Genel Başkanı kim olmalı'' sorusuna yanıt aradı

CHP'nin yeni başkanı kim olsun anketinden bu sonuç çıktı. Genel merkezde bu anket kulaktan kulağa fısıldanıyor

2023 seçimlerinde meclis çoğunluğunu ve Cumhurbaşkanlığını kazanamayan Millet İttifakı’nın en büyük ortağı Cumhuriyet Halk Partisinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa edip etmeyeceği büyük bir merak konusu.

28 Mayıs seçimlerinden hemen sonraki günün İstanbul’un Fethi (29 Mayıs) olması nedeniyle Sosyal Medya’da bir video yayınlayan Ekrem İmamoğlu, bu videoda hem İstanbul’un fethini kutlama için İstanbulluları Maltepe Etkinlik Alanına davet etmiş, hem de bir ‘’Değişim’’ mesajı vermişti.

İSTİFA ATEŞİNİ TANJU ÖZCAN YAKMIŞTI

Seçimin Cumhur İttifakına kaybedilmesi sonrasında CHP’de ilk bayrak açanlardan birisi de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olmuştu. Kılıçdaroğlu’nun seçim sonrası ilk açıklamasından hemen sonra tweet atan Tanju Özcan, ‘’ Ben mi yanlış anladım? Sn Kılıçdaroğlu devam mı dedi?’’ sözlerinden sonra Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısında bulunmuştu.

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‘’DEĞİŞİM ÇAĞRILARINA KULAK TIKAYARAK OLMAZ’’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmaz. Değişimi toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz.’’ diyerek CHP’deki MYK değişimini yeterli bulmadığını ifade etmiş ve ‘’ Değişim çok önemli bir kavram. Geçen hafta yaptığım açıklamada aslında çok net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Topyekûn bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü bir değişim, detaylı bir değişim içeren kavramlar işaret etmiştim. Aynı yerde devam ediyorum. O değişim anlayışını halen en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz.’’ şeklinde konuşmuştu.

İmamoğlu, gazetecilerin ‘’Bu değişime liderlik etmekte gönüllüyüm.’’ İfadelerini Genel Başkana karşı kullandınız mı? sorusuna ‘’Her zaman söyledim, ideallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim.’’ cevabını vererek bu iddiayı yalanlamaması ise dikkat çekmişti.

MUHALEFET VE SOL İMAMOĞLU’NU İSTİYOR

Cumhurbaşkanlığı 1. tur ve 2. tur anketlerini nokta atışı tahmin eden Betimar Araştırma Şirketi, gündemde olan ‘’CHP Genel Başkanı istifa etmeli mi’’ sorusunu muhalefet ve Sol İttifak seçmenine sordu. Çıkan sonuçlarda Ekrem İmamoğlu’nun açık ara birinci çıkması ise gündem oldu.

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