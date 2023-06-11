CHP’de bayrak açan isim bu sefer Mansur Yavaş

Mansur Yavaş’ın beğendiği tweet sosyal medyada kısa sürede gündem oldu

CHP’de bayrak açan isim bu sefer Mansur Yavaş

Editör: Ufuk Cingöz

2023 seçimlerinde meclis çoğunluğunu ve Cumhurbaşkanlığını kazanamayan Millet İttifakı’nın en büyük ortağı Cumhuriyet Halk Partisinde sular bir türlü durulmuyor.

Önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nun seçim sonrası ilk açıklamasından hemen sonra tweet atıp Genel Başkanın başarısız olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini belirtmişti.

Daha sonra Ekrem İmamoğlu bir video yayınlayarak, partide mutlaka bir değişim olması gerektiğini belirtip, daha sonra gazetecilere, ‘’ Sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmaz. Değişimi toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz’’ şeklinde konuşarak partide tamamen bir değişim olması gerektiğini birden fazla kez dile getirmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu ise Kurultay sürecini başlattıklarını söyleyip, yerel seçimlerden önce kurultay sürecinin biteceğini, çıktığı bir televizyon programında açıklamıştı.

MANSUR YAVAŞ'TAN KRİTİK HAMLE

Tanju Özcan ve Ekrem İmamoğlu’ndan sonra rahatsızlığını belirten bir başka isim de ABB Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Mansur Yavaş’ın Twitter’da beğendiği bir tweet sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yavaş’ın beğendiği tweet: ‘’Aşağıdaki negatif/pozitif oy verisi Aralık 2022 tarihli. Erdoğan ve KK ülkede negatif duygunun en güçlü olduğu iki siyasetçi. Ama KKya kesinlikle oy vermezdim + vermezdim diyenler %66, RTE için aynı durum %57. İki aday karşı karşıya kalınca daha çok sevilen değil daha az olumsuz duygu beslenen kazandı. İki adaylı seçimlerin doğası bu. Aday önemli, bu kadar basit, bu kadar açık…’’ şeklinde.

Tweet’in altında ise Aralık 2022 tarihli bir anketin grafiği yer almakta. Bu grafiğe göre vatandaşların ‘’Kesinlikle oy vermem’’ sorusunda en düşük oran Mansur Yavaş’ın olurken, ‘’Kesinlikle oy veririm’’ sorusunda da en yüksek oran Mansur Yavaş’ın oldu.

begeni11.jpg

begeni2.jpg

mansur-yavas-begeni-2-001.jpg

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığa devam etmek için bu formülü kullanacak. CHP kulislerinden sızdı
CHP’nin asi çocuğu Tanju Özcan yine verdi veriştirdi. "Koltuk için susmam"
Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra ilk kez konuştu: Ben kurultayda çıkıp adayım demem
CHP'deki başkanlık yarışında kim kimi destekleyecek?
CHP'nin yeni başkanı kim olsun anketinden bu sonuç çıktı. Genel merkezde bu anket kulaktan kulağa fısıldanıyor
CHP'de kurultay kararı
Öne Çıkanlar
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Son Haberler
Masterchef'in yeni jüri üyesi belli oldu. Somer şefin yerine gelecek Magazin
Masterchef'in yeni jüri üyesi belli oldu. Somer şefin yerine gelecek
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı Güncel
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Otomobil bariyerlere çarptı; sürücü metrelerce savruldu Güncel
Otomobil bariyerlere çarptı; sürücü metrelerce savruldu
Kahramanmaraş'ta deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta deprem
Mbappe seneye kaldı! Spor
Mbappe seneye kaldı!
IShowSpeed kimdir? IShowSpeed neden gündem oldu? Keşfet
IShowSpeed kimdir? IShowSpeed neden gündem oldu?