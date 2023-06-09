14 Mayıs milletvekili seçimi sonuçlarına göre AKP'nin oyu, 2018’den bu yana 7 puan, 1 Kasım 2015’ten bu yana 14 puan azaldı, buna karşın AKP'nin kaybettiği seçmenler muhalefet blokuna geçmedi, Cumhur İttifakı içinde kaldı.

Yapılan analize göre; CHP, bir dönem yerleştiği yüzde 20 çizgisini kırmış ve yüzde 25 oranına ulaşmışsa da son 20 yıldaki seçimlere göre alabileceği en yüksek potansiyel oy seviyesine erişemedi.

Rapora göre 2. tur oylamasında seçime katılımın en çok düştüğü bölgeler, Ortadoğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Batı Karadeniz bölgeleri olurken, Ege’nin iç kesimleri ve Batı Marmara’da da seçime katılım Türkiye ortalamasının üzerinde bir seviyede düştü.

TOPLAM SEÇMEN ÜZERİNDEN BAKILDIĞINDA...

İYİ Parti ilk kez girdiği 2018 seçimlerinde aldığı oy oranını koruyamadı ve iktidar blokundan ne ittifak dışı diğer partilerden oy alarak parlamento çoğunluğunu sağlamada bir katkı sağlayamadı.

Yeşil Sol Parti, yüzde 8,8 oy oranına ulaşarak HDP’nin 2018 seçiminde aldığı oy oranının gerisinde kaldı.

Söz konusu oy kaybında; seçim barajının yüzde 7’ye düşmesinin, TİP ile ittifak yaparak seçime girmesinin ve cumhurbaşkanı seçiminde başka bir ittifakın adayını desteklemesinin muhtemel etkilerine dikkat çekildi.

Toplam seçmen üzerinden bakıldığında AKP 24 Haziran oylarından 6,3 puan, 1 Kasım oylarından 12,1 puan, MHP 24 Haziran oylarından 0,9 puan, 1 Kasım oylarından 1,6 puan, CHP 24 Haziran oylarına 2,4 puan, 1 Kasım oylarına 0,1 puan ekledi. İYİ Parti 24 Haziran oylarını korurken, Yeşil Sol Parti/HDP 24 Haziran oylarından 2,5 puan, 1 Kasım oylarından 1,7 puan kaybetti.

Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ilçede yüzde 10 ve altında oy alırken, Kılıçdaroğlu 10 ilçede yüzde 10 ve altında oy aldı. Erdoğan’ın yüzde 20 ve altında oy aldığı ilçe sayısı 24’ken bu sayı Kılıçdaroğlu için 123 oldu.

Deprem bölgesinde seçmenin yüzde 15’inin sandığa gitmediği görülürken, bu bölgede seçime katılımın en düşük olduğu iller arasında Diyarbakır, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman ön plana çıktı. Diyarbakır’da ve Kahramanmaraş’ta seçmenlerin yüzde 17,8’i sandığa gitmedi. Deprem bölgesinde sandığa gitmeme oranının en düşük olduğu il ise yüzde 10,9’la Osmaniye.

DEPREM BÖLGESİNDE ORANLAR

Deprem bölgesindeki oyların yüzde 31’inin AKP’ye, yüzde 15,8’inin ise CHP’ye gittiği görüldü. MHP’nin aldığı oy yüzde 8,9’ken, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti’nin aldığı oy oranları yüzde 13,1.

Recep Tayyip Erdoğan’ın en yüksek oranda oy aldığı yer yüzde 94,5 oy oranı ile Şanlıurfa Harran olurken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oranda oy aldığı yer yüzde 94,9 ile Ardahan Damal oldu. Sinan Oğan’ın en yüksek oy oranı aldığı yer ise yüzde 15 oy oranı ile memleketi olan Iğdır Karakoyunlu oldu.

14 Mayıs seçimlerinin resmî olmayan sonuçlarına göre 6. kademe ilçeler hariç tutulduğunda, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin düşmesiyle Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı oy oranının arttığı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy oranının azaldığı görüldü. 1. kademe ilçelerde Erdoğan’ın aldığı ortalama oy oranı yüzde 39,5 iken Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 55 oldu.

Kılıçdaroğlu’nun oy oranının Erdoğan’ın oy oranını geçtiği sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından siyasi coğrafya sadece 1. kademe gelişmiş ilçeler oldu. 2. kademe ilçelerden itibaren Erdoğan’ın oy oranı, Kılıçdaroğlu’nun oy oranını geçmeye başlıyor.