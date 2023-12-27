Çıban ve egzamayı mucize yöntemle söküp atıyor. İşte mucize ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Celil Kurşun
Çıban ve egzamayı mucize yöntemle söküp atıyor. İşte mucize ot
İnsanların korkulu rüyası olan çıban ve egzamaya iyi gelen süpürge otu dikkat çekti.

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelirken birçok bitkinin faydalarını keşfetmeye devam ediyor. Bu bitkilerden birinin de süpürge otu olması dikkat çekti.

Süpürge otunun zeytinyağı ile hazırlanan merhemi, çıban ve egzamada faydalıdır.

SÜPÜRGE OTU NEDİR?

Fundagillerden; çiçekleri kırmızımtırak mor ve çan eklinde olan bir bitkidir. İşlenmemiş topraklarda yetişir. Çalı görünümündedir. Süpürge çalısı da denilen bu bitkinin kökünden ağızlık; dallarından da kaba süpürge yapılır. Çiçekleri, Ağustos ayından itibaren toplanıp, kurutulur.

SÜPÜRGE OTUNUN FAYDALARI

-Zeytinyağı ile hazırlanan merhemi, çıban ve egzamada faydalıdır.

- İshali keser, idrar söktürür.

-Böbrek kum ve taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

-Nikriste de faydalıdır.

-Anne sütünü artırır.

-Lapası, ağrıları keser.

SÜPÜRGE OTU TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Süpürge otu tohumlarını dövüp suyla içmeniz mümkündür. Mesela, sabah akşam bir bardak suya bir çay kaşığı dövülmüş tohum katarak kurdeşeninize iyi gelebilirsiniz. Süpürge otu tohumlarını zeytinyağıyla karıştırıp süpürge otu kürü olarak da kullanabilirsiniz.

İlgili Haberler
Soğuk hava hangi ağrıları tetikler
Şifa deposu otun neredeyse faydalı olmadığı hastalık yok
Gastrit ve ülsere birebir iyi gelen yavşan otunun mucize faydaları ortaya çıktı
Son Haberler
Kubilay'ı öldürenleri asan komutandan Demokrat Parti nasıl intikam aldı? Yılmaz Özdil açıkladı Gündem
Kubilay'ı öldürenleri asan komutandan Demokrat Parti nasıl intikam aldı? Yılmaz Özdil açıkladı
Tayland’ın güneyinde sel felaketi: 20 bin ev hasar aldı Dünya
Tayland’ın güneyinde sel felaketi: 20 bin ev hasar aldı
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'la ilgili şaşırtan cevaplar: Getirsinler göreyim. Dişim ağrıyordu bakamadım Spor
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'la ilgili şaşırtan cevaplar: Getirsinler göreyim. Dişim ağrıyordu bakamadım
Birden fazla evi olanlara kötü haber. Yeni kural geliyor Ekonomi
Birden fazla evi olanlara kötü haber. Yeni kural geliyor
Maden suyunun ne zaman içilmemesi gerektiği ortaya çıktı Sağlık
Maden suyunun ne zaman içilmemesi gerektiği ortaya çıktı
ESK kesimlik sığır satışı yapılacağını açıkladı. Bakalım fiyatlar düşecek mi? Ekonomi
ESK kesimlik sığır satışı yapılacağını açıkladı. Bakalım fiyatlar düşecek mi?
Çankırı’da aranan 9 şahıs yakalandı 3’ü tutuklandı Gündem
Çankırı’da aranan 9 şahıs yakalandı 3’ü tutuklandı