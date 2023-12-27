Çıban ve egzamayı mucize yöntemle söküp atıyor. İşte mucize ot

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelirken birçok bitkinin faydalarını keşfetmeye devam ediyor. Bu bitkilerden birinin de süpürge otu olması dikkat çekti.

Süpürge otunun zeytinyağı ile hazırlanan merhemi, çıban ve egzamada faydalıdır.

SÜPÜRGE OTU NEDİR?

Fundagillerden; çiçekleri kırmızımtırak mor ve çan eklinde olan bir bitkidir. İşlenmemiş topraklarda yetişir. Çalı görünümündedir. Süpürge çalısı da denilen bu bitkinin kökünden ağızlık; dallarından da kaba süpürge yapılır. Çiçekleri, Ağustos ayından itibaren toplanıp, kurutulur.

SÜPÜRGE OTUNUN FAYDALARI

-Zeytinyağı ile hazırlanan merhemi, çıban ve egzamada faydalıdır.

- İshali keser, idrar söktürür.

-Böbrek kum ve taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

-Nikriste de faydalıdır.

-Anne sütünü artırır.

-Lapası, ağrıları keser.

SÜPÜRGE OTU TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Süpürge otu tohumlarını dövüp suyla içmeniz mümkündür. Mesela, sabah akşam bir bardak suya bir çay kaşığı dövülmüş tohum katarak kurdeşeninize iyi gelebilirsiniz. Süpürge otu tohumlarını zeytinyağıyla karıştırıp süpürge otu kürü olarak da kullanabilirsiniz.