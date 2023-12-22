Çıbrıkayı yiyen dışarı kolay çıkıyor

Bazı yörelerde Çıbrıkanın adı çubritsa, çibriska, çubriza, geyikotu, zater ya da mercimek otu olarak anılıyor. Kurutulduktan sonra baharat olarak tüketiliyor.

Fideleri büyüdükten sonra çiçekleri eflatun açıyor. İçeriğinde kekikte olduğu gibi güçlü antibakteriyel özellikler taşıyor. EN çok ödem attırmasıyla tanınıyor. Ancak başka yararları da var elbette.

İŞTE O YARARLARI

İdrar hastalıklarına iyi geliyor.

Böbrek ve mesanedeki taş oluşumlarının önünü kesiyor.

Vücudun sıvı oranını artırıyor.

İdrarı söküyor.

Kandaki enfeksiyonlu hücreleri yok ediyor.

Ödemi atıyor.

Hazımsızlık sorunu yaşayanların cankurtaranı. Kahvaltıda kesinlikle tüketilmesi tavsiye ediliyor. Çünkü kahvaltıdan sonra sindirim sistemini rahatlatıyor, bağırsakta biriken dışkının daha çabuk vücuttan ayrılmasını sağlıyor...