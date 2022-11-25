İBB uyardı: Metro bu iki durakta durmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağı duyurusunu yaptı.
Saat 15.00'ten sonra kapanacağını açıklayan İBB, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır."
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