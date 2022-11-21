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Çiftçinin enflasyonu son bir yılda yüzde 138 arttı vatandaş yandı

Çiftçinin üretimde kullandığı herşeyin fiyatı arttı, yıllık enflasyon yüzde 138'i aştı. Çiftçinin üretimde kullandığı en önemli kalemlerden ikisi gübre ve enerjideki enflasyon gözleri korkuttu. Gübredeki yüzde 226, enerjideki artış ise yüzde 193 olarak kayıtlara geçti. 

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:00
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Çiftçinin enflasyonu son bir yılda yüzde 138 arttı vatandaş yandı

Çiftçinin enflasyonu son bir yılda yüzde 138 arttı vatandaş yandı
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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.Buna göre, endeks eylülde geçen aya oranla yüzde 2,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 138,15 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aralık ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 91,85 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 97,41 arttı.

Ana gruplarda, geçen aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,89, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,91 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 95,12, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 145,02 yükseliş kayıtlara geçti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 38,73 ile veteriner harcamaları ve yüzde 66,12 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 226,63 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 193,88 ile enerji ve yağlar olarak öne çıktı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grupta daha düşük, 6 alt grupta daha yüksek değişim görüldü.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,27 ile hayvan yemi ve yüzde 0,59 ile makine bakım masrafları oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 19,71 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 6,62 ile enerji ve yağlar olarak dikkati çekti.

Çiftçinin üretimde kullandığı en önemli kalemlerden iki gübre ve enerjideki enflasyon gözleri korkuttu. Gübredeki yüzde 226, enerjideki artış ise yüzde 193 olarak kayıtlara geçti. 

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