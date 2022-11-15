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Kriz kapıda fiyatı çok yükselecek. Her şeyi satıp tarımı hayvancılığı bitirirseniz sonu böyle olur.

Türkiye geneli ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, bu yılın eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 azaldı. Kriz kapıya dayandı, yıllık 750 bin ton düşüş yaşandı

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 09:59
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Her şeyi satıp tarımı hayvancılığı bitirirseniz sonu böyle olur. Kriz kapıda fiyatı çok yükselecek

Kriz kapıda fiyatı çok yükselecek. Her şeyi satıp tarımı hayvancılığı bitirirseniz sonu böyle olur.
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Türkiye'de inek sütü konusunda tehlike çanları çalmaya başladı. Yem fiyatlarının artmasıyla birlikte çiftçiler ineklerini bil kesime yollamaya başlamıştı. İşte bu gelişmelerin ardından TÜİK'in verdiği süt rakamları Türkiye'de süt toplama oranlarının düştüğünü ortaya koyduTürkiye genelinde ticari süt işletmecilerince toplanan inek sütü miktarı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 azalarak 750 bin 461 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.Buna göre, bir önceki ay 799 bin 135 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı eylülde yüzde 6,1 azalarak 750 bin 461 ton oldu.

YÜZDE 4,4 AZALMA

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 azaldı. Söz konusu miktar, yılın 9 ayında geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 2,7 azalarak 7 milyon 479 bin 354 tona geriledi.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 12,8, yoğurt üretimi yüzde 6,2 ve içme sütü üretimi yüzde 1,7 arttı. Aynı dönemde ayran üretimi yüzde 4,8, inek peyniri üretimi yüzde 1,6 azaldı.

ÇME SÜTÜ ÜRETİMİ YÜZDE 0,7 GERİLEDİ

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 25,4, ayran üretimi yüzde 11,1, yoğurt üretimi yüzde 3,9 artarken inek peyniri üretimi yüzde 5,1 ve içme sütü üretimi yüzde 0,7 geriledi.

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