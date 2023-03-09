9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ebru Polat takipçisine bomba gibi cevap verdi

Ebru Polat Instagram hesabından soru cevap yaptı. Takipçisi "Senin göğüslerine ve popona nasıl sahip olabilirim?" diye sordu. Polat'tan bomba yanıt gecikmedi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:39
Takip Et

Şarkıcı Ebru Polat takipçisine bomba gibi cevap verdi

Ebru Polat takipçisine bomba gibi cevap verdi
+
Aa
-

Verdiği pozlarla adından sık sık söz ettiren Ebru Polat, bu kez takipçisin verdiği soruya yanıtı ile gündem oldu. 

Akdeniz Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Ebru Polat, şarkıcılığa soyununca avukatlığı bırakmıştı.

15 yıl sonra avukatlığa dönen Ebru Polat'ın hedefinde hukuk bürosu açmak var.

Paylaşımları ve yorumlarıyla sosyal medyada gündem olan Ebru Polat, Dubai tatiliyle dikkat çekmişti.

Dubai tatilinden iddialı pozlarını paylaşan Polat paylaşımlarına devam ediyor. Şarkıcı son olarak hayranlarıyla soru-cevap yaptı.

Ebru Polat'a bir hayranı "Senin göğüslere ve popoya sahip olmam için ne yapabilirim çatlayacağım" yazdı.

İşte o paylaşım ve Ebru Polat'ın yanıtı

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
2
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
3
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
4
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
5
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
6
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
7
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.