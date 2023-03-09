Ebru Polat takipçisine bomba gibi cevap verdi

Verdiği pozlarla adından sık sık söz ettiren Ebru Polat, bu kez takipçisin verdiği soruya yanıtı ile gündem oldu.

Akdeniz Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Ebru Polat, şarkıcılığa soyununca avukatlığı bırakmıştı.

15 yıl sonra avukatlığa dönen Ebru Polat'ın hedefinde hukuk bürosu açmak var.

Paylaşımları ve yorumlarıyla sosyal medyada gündem olan Ebru Polat, Dubai tatiliyle dikkat çekmişti.

Dubai tatilinden iddialı pozlarını paylaşan Polat paylaşımlarına devam ediyor. Şarkıcı son olarak hayranlarıyla soru-cevap yaptı.

Ebru Polat'a bir hayranı "Senin göğüslere ve popoya sahip olmam için ne yapabilirim çatlayacağım" yazdı.

İşte o paylaşım ve Ebru Polat'ın yanıtı