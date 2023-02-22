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Ebru Polat da normalleşme tartışmalarına katıldı. ''Bazı insanların tuzu kurudur''

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 40 binden fazla canımızı kaybettiğimiz deprem felaketi sonrası sosyal medyada normalleşme tartışması alevlendi. Bergüzar Korel ve Gizem Karaca'nın ardından bir normalleşme yorumu da Ebru Polat'tan geldi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 18:06
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''Bazı insanların tuzu kurudur'' Ebru Polat da normalleşme tartışmalarına dahil oldu

Ebru Polat da normalleşme tartışmalarına katıldı. ''Bazı insanların tuzu kurudur''
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Instagram hesabı üzerinden sık sık paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı Ebru Polat, deprem felaketinin ardından sık sık yardım çağrılarında bulundu.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, bu kez sosyal medyayı ikiye bölen normalleşme tartışmasına katıldı.

''İNSANLARIN EKMEK PARASI BU''

Instagram hesabında takipçilerine seslenen Ebru Polat, ''Dün şarkıcı arkadaşlarımı gördüm. Utana sıkıla kafalarını eğe eğe 'Konsere çıkmam gerekiyor, inanın' falan diyorlardı. Ama nasıl utanıyorlar. Yapmayın gözünüzü seveyim, insanların ekmek parası bu, bazı insanların tuzu kurudur, mesela bazı oyuncular 'normalleşemezsiniz' diyor. Her şeyin bir yolu yordamı vardır tabi ki, mesela eğlence videoları atamazsınız. Ama tabi ki insanlar işine gidecek, tabi ki burada reklam yapacak. Normalleşmek başka, saçma sapan storyler atmak başka'' dedi.

Polat, ''İnsanlar da çok gergin biliyorsunuz. Lütfen birbirimize karşı anlayışlı olalım'' sözleriyle paylaşımını sonlandırdı.


 

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