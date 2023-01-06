Cep Telefonu satışında taksit sayısı artırıldı. ÖTV indirimi yerine çıka çıka bu çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taksitli cep telefonu alımlarına yeni düzenleme getirdi.

Buna göre, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay oldu.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı fiyatı 12 bin lira üzerinde olan cep telefonları için ise 3 ay olarak belirlendi.

'Cep'te ÖTV düşürülecek mi soruları gündemdeydi. Yandaş gazete tarafından cep telefonlarından ÖTV indirim geleceği haberi yapılmıştı. Durumun böyle olmadığını Bakan Nebati açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, telefon ve tabletlerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmayacağı iddialarını yalanlayarak, gündemde öyle bir çalışma bulunmadığını açıkladı.İddiaların yalanlandığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının gündeminde öyle bir çalışma bulunmadığı aktarıldı.