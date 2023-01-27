Geçmişten günümüze en eski iletişim araçları. İşte o liste

İnsanoğlu'nun varlığını sürdürebilmesi için duyduğu iletişim ihtiyacı bazı iletişim araçlarının doğmasına neden olmuştur. Öyle ki insanlar dışında bitkiler ve hayvanlar bile kendi halinde iletişim kurarken iletişim aracının olmaması olası değildir.
İşte en eski tarihlerden bu yana kullanılan iletişim araçlarının listesi:
Mağara resimleri
Duman
Güvercin
Ulak
Mektup
Gazete
Dergi
Telgraf
Daktilo
Faks
Telefon
Gramofon
Radyo
Televizyon
Bilgisayar
Cep telefonu
Akıllı telefon
İnternet
Sosyal medya
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