Geçmişten günümüze en eski iletişim araçları. İşte o liste

İnsanoğlu'nun varlığını sürdürebilmesi için duyduğu iletişim ihtiyacı bazı iletişim araçlarının doğmasına neden olmuştur. Öyle ki insanlar dışında bitkiler ve hayvanlar bile kendi halinde iletişim kurarken iletişim aracının olmaması olası değildir.

İşte en eski tarihlerden bu yana kullanılan iletişim araçlarının listesi:

Mağara resimleri

Duman

Güvercin

Ulak

Mektup

Gazete

Dergi

Telgraf

Daktilo

Faks

Telefon

Gramofon

Radyo

Televizyon

Bilgisayar

Cep telefonu

Akıllı telefon

İnternet

Sosyal medya