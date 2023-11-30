Cilt bakımında purging ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Cilde ilk defa uygulanan aktif içerikli bir ürünün, cilt altındaki her şeyi yüzeye çıkarması anlamına gelen 'skin purging' kavramıyla ilgili tüm detayları sizler için derledik...

KAYNAK: Haber Merkezi
Cilt bakımında purging ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Cilt bakımı, cilt bütünlüğünü destekleyen, görünümünü iyileştiren ve cilt koşullarını hafifletmek amacıyla yapılır.

Cilt bakımıyla birlikte hayatımıza giren "Skin purging" terimi ise ürünlerin kullanımına başlandığında veya bir ürün değişikliği yapıldığında ortaya çıkan belirli bir tepkiyi ifade eder.

Bu tepki, genellikle cildin daha önce derinlerde bulunan siyah nokta, sivilce veya diğer cilt problemlerini yüzeye çıkarmasıdır. Purging’e bazı doktorlar “cildin kusması” da der ve cilt daha hızlı iyileşme sürecine girer.

Tüm bu bilgilerden yola çıkarak şunu net olarak belirtmeliyiz ki retinal purging, bildiğiniz bakımları sizlere unutturacak günümüzün en etkili cilt temizliği ve bakımını oluşturmaktadır. Retinal purging dendiğinde, cildin yaşlanma etkilerini azaltarak ona sağlıklı ve genç bir görünüm kavuşturacak uygulamalar ilk olarak akla gelmelidir. Kolajen içeren kremler en iyi örnek olarak gösterilebilir.

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