Cildi parlatan 7 püf nokta ortaya çıktı

Güzellik ve bakım, her kadının hayalidir ve bunun için çeşitli yöntemler deneyebilirler. Ancak pahalı ürünler olmadan da evde güzelleşmenin pratik yolları vardır.

İşte bunlardan 7 tanesi:

-Nemlendirici krem kullanın: Cildinizin kurumasını, pullanmasını ve yaşlanmasını önlemek için nemlendirici krem uygulayın. Gözaltları ve yüzünüz için uygun olan kremleri seçin. Doğal nemlendiriciler içeren kremler (mesela zeytinyağı) daha iyidir.

-Su içmeyi ihmal etmeyin: Su, cildin nem dengesini sağlar ve içten besler. Günde en az 2 litre su içmek sağlığınız için de önemlidir. Çay ve kahve gibi içecekler yerine su tercih edin. Çünkü bu içecekler vücuttan su atılmasına neden olur ve cildi kurutur.

-Koruyucuları unutmayın: Cildinizi leke ve kırışıklıklardan korumak için güneş koruyucu kullanın. Yazın ve kışın fark etmez, her mevsimde cildinizi güneşten koruyun. Koruyucu seçerken hem kimyasal hem de fiziksel filtre içerenleri tercih edin.

-Spor ve egzersiz yapın: Cildinizin canlı ve sağlıklı görünmesi için spor ve egzersiz yapın. Mümkünse açık havada yapın. Kapalı spor salonları cildinize iyi gelmez.

-Yağlı ciltler temiz tutulmalı: Yağlı cilt, akne ve mikrop oluşumuna davetiye çıkarır. Bu yüzden yağlı ciltli kişiler ciltlerini sık sık yıkamalıdır. Sabun kullanmak zorunda değilsiniz ama kullanacaksanız antiseptik ve doğal olanları seçin.

-Sigaradan kaçının: Çay ve kahveyi azaltın. Sigara ise cildinize en büyük zararı verir. Sigara içmeyin veya bırakmaya çalışın.

-Beslenmenize dikkat edin: Cildinizin sağlığı için vitamin alımı önemlidir. Sebze ve meyve gibi vitaminli gıdalar tüketin. Yeterli gelmediğini düşünüyorsanız, vitamin takviyesi alabilirsiniz. Biotin, C ve E vitaminleri ve çinko cildiniz için faydalıdır.