Cilt kuruluğuna ne yapılmalı? İşte detaylar…

Cildinizin nem ve yağ dengesi, cildinizdeki su kaybına bağlı olarak bozulabilir.

Cildiniz kuruduğunda, daha fazla problem yaşayabilirsiniz. Kuruluk, cildinizin çatlamasına veya yaralanmasına sebep olabilir.

İşte uzmanların tavsiyeleri:

Cildinizin nemli kalması için su içmek çok önemlidir. Fakat suyla yıkamak, cildinizi kurutabilir. Duşta kullandığımız suyun sıcaklığı 35°C'den fazla olmamalıdır. Cildi kuru olan kişiler, sıcak suyla duş almaktan ve banyoda çok fazla kalmaktan kaçınmalıdır.

Cilt bakım ürünlerini mevsime göre seçmelisiniz. Yazın daha az ürün yeterliyken, kışın daha fazla ve daha yoğun nemlendirici kullanmalısınız. Kışın, cildinizin koruma tabakasını sağlam tutmak ve güçlendirmek için dermatolojik olarak test edilmiş, paraben ve renklendirici içermeyen, cildinize nazik davranan bir temizleme jeli kullanın ve cildinizi nazikçe temizleyin.

Duştan çıktıktan sonra, cildinizi iyice nemlendirin, özellikle diz ve dirsek gibi çok kuru olan yerleri.

Cildinizi derinden nemlendirmek için zengin ve besleyici bir nemlendirici krem veya yağ kullanabilirsiniz.

Kış aylarında düzenli olarak profesyonel cilt bakımı yaptırmak çok önemlidir. Ayrıca, hyaluronik asit ve vitamin enjeksiyonları ile cildinizin nem tutma yeteneğini artırabilirsiniz.

Yüksek yerlere çıktıkça, hava soğusa bile, güneşin zararlı etkileri artar.

Soğuk kış günlerinde, pamuklu veya ipekli gibi, yumuşak ve doğal kumaşlı giysiler giyin. Cildinizi tahriş edebilecek ürünlerden uzak durun. Eldiven, atkı ve çorap giymeyi unutmayın.

Günde 1,5 - 2 litre su içmeyi aksatmayın! Kışın, bolca çorba ve bitki çayı içebilirsiniz. Ayrıca, Omega 3 ve antioksidan alımını artırın.

Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin.