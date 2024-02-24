Cilt sorunlarınız kabus olmaktan çıkıyor. İşte şifa saçan besinler

Ramazan Süzen
Cilt sorunlarınız kabus olmaktan çıkıyor. İşte şifa saçan besinler
İnsanların korkulu rüyası olan cilt sorunlarına iyi gelen şifa saçan besinlerin ortaya çıkması dikkat çekti.

Cildimiz, sağlığımızın ve güzelliğimizin aynasıdır. Bu yüzden cildimize iyi bakmak isteriz. Bazılarımız bunun için doktora gider, bazılarımız ise doğada bulunan mucizevi besinlere başvurur.

İşte cildinize faydalı olabilecek bazı besinler:

Portakal suyu:

Portakal suyu, C vitamini açısından çok zengindir. Bir bardak portakal suyuyla günlük ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ayrıca portakal suyu, potasyum içerir. Potasyum, vücudun su tutmasını sağlar; böylece cildiniz nemli ve pürüzsüz kalır.

Portakal yağı:

Portakal yağı, cildinizi besleyen ve yumuşatan bir yağdır. Susam yağıyla birlikte kullanırsanız daha etkili olur. Portakal yağıyla selülitli bölgelerinize masaj yaparsanız, selülitlerin azalmasına yardımcı olabilirsiniz.

Acı pul biber:

Acı pul biber, portakaldan bile daha fazla C vitamini içerir. C vitamini, cildin kolajen üretmesine ve elastikiyetini korumasına yardımcı olur. Acı pul biberde bulunan capsantin adlı madde, zona hastalığına bağlı ağrıları azaltmak için kullanılan kremlerin içinde yer alır.

Papatya:

Papatya, bitkisel yağlar ve kimyasallar bakımından zengindir. Papatya çayı, sindirim sisteminizi rahatlatır ve karın ağrılarınızı geçirir. Ayrıca sıcak bir banyodan sonra papatya çayı torbalarını cildinize uygularsanız, egzama gibi cilt rahatsızlıklarının sebep olduğu kaşıntı ve yanma hissini alabilirsiniz.

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