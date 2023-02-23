Çin geveni bitkisi kansere iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Çin geveni bitkisinden bağışıklık sisteminin uyarılması ve kanser tedavisinin başarısının artırılması konusunda yararlanıldığı bildirildi.

ÇİN GEVENİ NEDİR?

Çin geveni günümüz Moğolistan ve Kuzey Çin bölgesinde yetişmekte olan; pastel tonlarında, bezelyeye benzeyen çiçeği olan ve küçük baklamsı meyveler veren baklagildir. Esasında geven türü genel olarak astragalus olarak anılır ve iki bin beş yüzden fazla türü barındırır. Eski dönemlerde meyveleri kurutularak kemiğe benzeyen yapı aldığından topuk kemiği anlamında olan astragalus ismi kullanılmıştır.

ÇİN GEVENİ NASIL KULLANILIR?

Geleneksel Çin tedavisinde geven genel­likle diğer bitkilerle karıştırılarak kullanılmıştır. Ancak bu bitki yüzyıllar boyunca asıl olarak fu zheng tedavisinde, bedenin doğal savunmasını güçlendirmek amacıyla kullanıl­mıştır. Günümüz Çin’inde doktorlar fu zheng’i kanser hastalarında, radyasyonun ve kemoterapinin yol açtığı bağışıklık yetersizliklerinin üstesinden gelebilmeleri için kullanmaktadırlar. Geven aynı zamanda kronik hepatit ve kalp rahatsızlıklarında da kullanılır.