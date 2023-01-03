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Kovid-19 aşısı olmayan sağlık çalışanları için yeni karar

Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmadıkları gerekçesiyle iş sözleşmeleri askıya alınan yaklaşık bin 700 sağlık çalışanı, görevlerine bugünden itibaren dönmeye başladı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 11:47
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Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayan sağlık çalışanları için yeni karar

Kovid-19 aşısı olmayan sağlık çalışanları için yeni karar
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, aralarında doktor, hemşire ve idari personelin bulunduğu Kovid-19 aşısı olmayı reddeden bin 700 sağlık çalışanı görevlerine döndü.

Danıştay, aşı olmayan sağlık çalışanlarının iş akitlerinin askıya alınma sürecini anayasaya aykırı bulmuş ve ödenmemiş maaşların ödenmesine karar vermişti.

Yunanistan'da hükümet, 1 Eylül 2021'e kadar en az bir doz aşı olmayan sağlık çalışanlarının iş sözleşmelerini askıya almıştı.

Hükümetin kararına tepki gösteren sağlık çalışanları ülkede çok sayıda eylem yapmıştı.

Aşı olmayan sağlık personelinin haftada iki kez Kovid-19 testi yapması, çalışma sürecinde yüksek korumalı KN95 tipi maske kullanması öngörülüyor.

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